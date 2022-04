T-Mobile: „Bezpieczna Rodzina” na 30 dni za darmo

T-Mobile przygotował kolejną promocję z cyklu Dobrze, że jesteś. Tym razem klienci indywidualni magentowego operatora mogą przez 30 dni za darmo korzystać z usługi Bezpieczna Rodzina, a dodatkiem jest kod rabatowy w wysokości 50 zł na zakup produktów GPS.

„Bezpieczna Rodzina” to usługa, dzięki której klienci indywidualni T-Mobile mogą sprawdzić, gdzie znajdują się obecnie ich dzieci, babcia czy dziadek. W trosce o ich spokój wewnętrzny, magentowy operator przygotował ofertę na bezpłatny, 30-dniowy dostęp do tego rozwiązania w wersji bez limitów. To kolejna odsłona akcji

Bezpieczna Rodzina – jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z oferty promocyjnej, należy aktywować pakiet „Bezpieczna Rodzina” w aplikacji Mój T‑Mobile od 28 kwietnia do 3 maja 2022 roku. Dzięki temu użytkownik będzie miał dostęp do nielimitowanej liczby lokalizowanych bliskich, nielimitowanej liczby stref, a także będzie mógł sprawdzać nielimitowaną liczbę historii lokalizacji. W aplikacji oraz na stronie bezpiecznarodzina.pl/dobrze-jestes będzie też można odebrać unikalny, jednorazowy kod zniżkowy w wysokości 50 zł na produkty „Bezpieczna Rodzina” z kategorii: Dziecko, Senior, Zwierzę, Auto.

Bonus mogą aktywować klienci abonamentowi T‑Mobile (T, Rodzina), a także posiadacze oferty na kartę (GO!, Frii) lub MIX (Frii Mix). Z pakietu promocyjnego nie mogą skorzystać abonenci lub użytkownicy, którzy w chwili aktywacji tego pakietu mają włączony „Pakiet Bezpieczna Rodzina+”. Jest on dostępny dla tych, którzy w chwili aktywacji tego pakietu nie mają włączonego żadnego innego pakietu lub mają włączony „Pakiet Standard” (aktywacja pakietu promocyjnego nie spowoduje automatycznego wyłączenia „Pakietu Standard”). Jeśli użytkownik nie zrezygnuje z pakietu, po upływie 30 dni przedłuży się on automatycznie i zostanie pobrana opłata za 7-dniowy dostęp w wysokości 6,15 zł.

