Orange i T-Mobile przedłużają ofertę dla obywateli Ukrainy do końca maja

Wojna za naszą wschodnią granica trwa, więc operatorzy Orange i T-Mobile przedłużają do końca maja pomoc dla obywateli Ukrainy. Pomarańczowi podzielili się też kilkoma statystykami.

Orange Polska poinformował, że do końca maja przedłuża specjalne oferty przygotowane dla obywateli Ukrainy.

Dzięki temu nadal można korzystać z niższych cen połączeń do Ukrainy. Obniżka do 29 gr za minutę dotyczy wszystkich połączeń wykonywanych z telefonów komórkowych Orange i nju na ukraińskie numery stacjonarne i komórkowe. Dotyczy to zarówno ofert na kartę, jak i abonamentów dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Dla osób, które przebywają na terenie Ukrainy, Orange przygotował pakiet 5 GB na internet w roamingu – w ofertach na abonament w Orange, także biznesowych.

Dla użytkowników usług na kartę operator obniżył z kolei opłaty za transmisję danych w roamingu na terenie Ukrainy.

W Orange na kartę po aktywacji startera można otrzymać automatycznie 100 minut do Ukrainy, 100 minut w Polsce oraz 30 GB do wykorzystania na miesiąc. Warunek jest jeden – starter musi być zarejestrowany na obywatela Ukrainy.

Specjalne oferty dla Ukrainy dotyczą także Orange Flex. Aby przedłużyć ofertę, należy skorzystać z nowych kodów:

100 min na rozmowy międzynarodowe do Ukrainy – kod: UKR1005 ,

, 10 GB – dodatkowa paczka dedykowana dla Ukraińców – kod: UKR10GB ,

, 5 GB – paczka roamingowa w Ukrainie – kod: UKR5GB05.

W Orange do tej pory aktywowanych zostało 400 tysięcy darmowych starterów ze specjalnymi pakietami dla Ukraińców. Operator podaje, że wiele osób z Ukrainy dzwoni do rodzin i korzysta z sieci Orange. Ponad dziesięciokrotnie wzrosła liczba połączeń z Polski do Ukrainy, a liczba minut z Polski do Ukrainy zwiększyła się prawie 20-krotnie. Znacząco, ponad tysiąckrotnie wzrosła także transmisja danych w roamingu na terenie Ukrainy.

W T-Mobile też do końca maja

Również T-Mobile przedłuża pomoc dla obywateli Ukrainy.

Z myślą o Ukrainie przedłużamy nasze wsparcie ofertowe. Nasi klienci indywidualni i biznesowi do końca maja będą mogli korzystać z darmowych, nielimitowanych połączeń międzynarodowych, wymiennych na SMS-y

– podał operator na Twitterze.

T-Mobile udostępnia pakiet darmowych minut na połączenia międzynarodowe i SMS-y do Ukrainy, w roamingu w Ukrainie oraz darmowe GB. Operator nie podzielił się statystykami z wykorzystaniem tych usług, a po szczegóły ułatwień dla obywateli Ukrainy odsyła na stronę https://www.t-mobile.pl/c/pakiety-dla-ukrainy.

Z myślą o Ukrainie przedłużamy nasze wsparcie ofertowe. 💙💛Nasi klienci indywidualni i biznesowi do końca maja będą mogli korzystać z darmowych, nielimitowanych połączeń międzynarodowych, wymiennych na SMS-y. Szczegóły ➡️ https://t.co/8kM7d1T82k pic.twitter.com/XqORZAcPYg — T-Mobile Polska (@TMobilePolska) April 29, 2022

Zobacz: T-Mobile na kartę: 1200 GB przez rok za darmo dla klientów z Ukrainy

Zobacz: Operatorzy z UE i Ukrainy dogadali się w sprawie roamingu i połączeń międzynarodowych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Orange, T-Mobile