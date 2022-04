Operatorzy z UE i Ukrainy dogadali się w sprawie roamingu i połączeń międzynarodowych

Operatorzy telekomunikacyjni z Unii Europejskiej (w tym Orange, Play, Plus i T-Mobile) oraz z Ukrainy podpisali wspólne oświadczenie w sprawie przystępnego cenowo lub bezpłatnego roamingu oraz połączeń międzynarodowych między UE i Ukrainą.

Komisja Europejska i Parlament Europejski pomogły operatorom telekomunikacyjnym z siedzibą w UE oraz w Ukrainie wypracować wspólne stanowisko w sprawie skoordynowania wysiłków na rzecz zabezpieczenia i stabilizacji przystępnego cenowo lub bezpłatnego roamingu i połączeń międzynarodowych między UE a Ukrainą. Pod dokumentem podpisało się 27 operatorów lub grup, w tym między innymi Orange, Play, Plus i T-Mobile (a ściślej Deutsche Telekom), a także przez stowarzyszenie reprezentujące kilku wirtualnych operatorów komórkowej (MVNO Europe). Zawarte porozumienie ma pomóc ukraińskim uchodźcom rozproszonym po całej Europie w utrzymaniu kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, którzy pozostali w kraju.

Rosyjska agresja na Ukrainę zakłóciła życie milionów Ukraińców. Szacuje się, że 4,2 mln uchodźców wyjechało do krajów sąsiadujących, w szczególności do Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii, skąd stopniowo przemieszczają się do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. W obliczu tego natychmiastowego i narastającego kryzysu humanitarnego uchodźcy ukraińscy muszą mieć dostęp do przystępnych cenowo połączeń, tak aby mogli pozostać w kontakcie ze swoją rodziną i przyjaciółmi oraz by mogli korzystać z Internetu i mieć dostęp do wiarygodnych informacji. Inicjatywa kilku operatorów telekomunikacyjnych polegająca na zniesieniu lub obniżeniu opłat za połączenia międzynarodowe z Ukrainą oraz dodatkowych opłat roamingowych dla osób przesiedlonych do Unii Europejskiej jest zatem bardzo pożądana i powinna mieć szerszy i trwały charakter.

Możliwość skontaktowania się z bliskimi i dostęp do informacji jest kluczową kwestią w czasach kryzysu. Dlatego też wraz z Parlamentem Europejskim wspieramy inicjatywy operatorów telekomunikacyjnych mające na celu ułatwienie przystępnej cenowo łączności mobilnej dla osób, które uciekły przed wojną. Zachęcamy również do podejmowania innych podobnych środków, które mogą mieć duże znaczenie w tych nadzwyczajnych okolicznościach.

– powiedziała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza KE do spraw Europy na miarę ery cyfrowej

W tej nadzwyczajnej sytuacji wielu operatorów telekomunikacyjnych okazało wyjątkową solidarność z osobami uciekającymi z Ukrainy. Dziś podejmują one kolejny ważny krok. Z zadowoleniem przyjmujemy wspólne oświadczenie europejskich i ukraińskich operatorów, które ułatwi osobom dotkniętym rosyjską agresją utrzymanie kontaktu z bliskimi. Inicjatywa to umożliwi wprowadzenie dobrowolnych środków w szerokim zakresie w całej Europie. Osoby przesiedlone do krajów Unii Europejskiej będą mogły dzwonić do domu, a ci, którzy pozostali w Ukrainie będą mogli rozmawiać z bliskimi za granicą po przystępnych cenach.

– powiedział Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego

Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejszy ważny krok w kierunku prawdziwie bezpłatnego roamingu dla uchodźców ukraińskich. Nasze wspólne wysiłki opłaciły się i jako sprawozdawczyni ds. nowego rozporządzenia w sprawie roamingu jestem szczególnie wdzięczna, że mogliśmy wspierać wypracowanie tego wspólnego oświadczenia. Dzięki obniżeniu pułapów hurtowych operatorzy ukraińscy mogą łatwiej oferować swoim klientom bezpłatny roaming w Unii Europejskiej, ułatwiając im pozostawanie w kontakcie z rodziną i przyjaciółmi w Ukrainie. W ten sposób nie nakłada się na nich dodatkowych obciążeń finansowych w tych trudnych czasach. Z niecierpliwością oczekuję dalszych kroków.

– powiedziała Angelika Winzig, sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. nowego rozporządzenia w sprawie roamingu

Wspólne działanie unijnych i ukraińskich operatorów

Po szybkiej reakcji na kryzys humanitarny poprzez szereg dobrowolnych działań w całej Europie, operatorzy telekomunikacyjni zobowiązali się do okazania dalszej gotowości do pomocy i wsparcia Ukraińcom w jej tragicznej sytuacji. W uznaniu znaczenia łączności w czasach kryzysu i w tych wyjątkowych okolicznościach, celem wspólnego oświadczenia jest ustanowienie skoordynowanego podejścia, aby zapewnić zarówno unijnym, jak i ukraińskim operatorom możliwość dalszego zapewniania przystępnych cenowo połączeń uchodźcom z Ukrainy. Operatorzy zobowiązują się do wdrożenia dobrowolnych środków, a mianowicie obniżenia opłat hurtowych za roaming i innych opłat pobieranych od siebie nawzajem w celu umożliwienia wykonywania połączeń międzynarodowych z Ukrainą. Pozwoli to zminimalizować dodatkowe koszty zarówno dla unijnych, jak i ukraińskich operatorów, umożliwiając każdemu z nich pokrycie swoich kosztów. Jednocześnie ukraińscy sygnatariusze niniejszej deklaracji zobowiązują się do udostępnienia użytkownikom końcowym korzyści płynących z dobrowolnych środków stosowanych przez ich partnerów z UE.

Oświadczenie jest otwarte dla wszystkich operatorów, którzy chcą dołączyć, i będzie obowiązywało przez trzy miesiące. Następnie zostanie poddane przeglądowi w celu uwzględnienia szybko zmieniającej się sytuacji, celów humanitarnych tej inicjatywy oraz tego, czy inne długoterminowe środki podejmowane przez organy publiczne lub sektor byłyby bardziej odpowiednie.

