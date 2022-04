Ukraina: tak spadła szybkość internetu mobilnego po ataku Rosji

Atak Rosji na Ukrainę wiąże się między innymi z niszczeniem infrastruktury sieci komórkowych. Odbija się to na dostępności i prędkości mobilnego internetu, co odnotował SpeedTest.pl.

Zaatakowana przez Rosję Ukraina boryka się z problemami sieciowymi. Mobilni użytkownicy nadal mogą liczyć na dostęp do internetu, jednak jego wydajność jest niższa.

Jak podaje SpeedTest.pl, największe problemy dotyczą obszarów zajętych w pełni przez Rosję. I tak Mariupol pozostaje bez dostępu do sieci już ponad tydzień. Drugie zagrożenie to cyberataki, jak ten, do którego doszło w marcu – na infrastrukturę Ukrtelecom, jednego z największych dostawców internetu z Ukrainy.

Jak szybki jest internet mobilny w Ukrainie?

Według danych SpeedTest.pl problem z dostępem do internetu dał się zauważyć od początku wojny. Już pierwszego dnia inwazji odnotowano spadek prędkości pobierania i przesyłania danych, a także wzrost opóźnienia.

W ostatnim tygodniu marca średnie wartości wg SpeedTest.pl prezentowały się następująco:

pobieranie – ok. 15 Mb/s ,

, wysyłanie – ok. 9 Mb/s ,

, ping – ok. 60 ms.

Pobieranie i wysyłanie wykazują spory spadek w stosunku do wartości z początku roku, które znajdowały się w okolicach odpowiednio 20 Mb/s i 12,5 Mb/s. Wahania pingu mają nieco mniejszy zakres.

W wielu częściach Ukrainy zgłoszone zostały problemy dotyczące przerw w dostępie do sieci, ograniczonej prędkości przesyłu danych czy rozprzestrzeniania się złośliwego oprogramowania. Duża część tych uszkodzeń to skutek ataków hakerów pracujących dla Rosji. Mimo tych utrudnień ukraińskie telekomy powoli przywracają jednak poprzednią jakość sieci.

Jak zaznacza SpeedTest.pl, spadek prędkości internetu mobilnego to nie tylko efekt ataków na infrastrukturę. Na wyniki wpływa również to, że wiele osób postanowiło przenieść się z większych miast do mniej zurbanizowanych regionów, gdzie zasięg jest znacznie gorszy.

SpeedTest.pl oferuje kilka aplikacji mobilnych do pomiaru parametrów połączenia, które zyskały popularność również na Ukrainie. Dostępny jest między innymi wariant Light, a także aplikacja Fireprobe z możliwością planowania automatycznych testów.

