Rosyjscy najeźdźcy wyłączają ukraińskie sieci. To początek paraliżu komunikacyjnego

Pod doniesieniami o ataku Rosji na Ukrainę i pomocy polskich operatorów padają pytania: „jak to możliwe, że działają tam jeszcze sieci komórkowe?”. Właśnie przestają działać – przynajmniej w okupowanych rejonach. Rosjanie w zajętym obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy, wyłączyli ukraińskie sieci, a mieszkańcy nie mają zasięgu.

Rosjanie wyłączyli w obwodzie chersońskim mobilne sieci Vodafone i Kyivstar, działa tylko Wi-Fi – poinformowały władze tego regionu. Ukraińskie władze starają się rozwiązać ten problem.

Jednocześnie mer Lwowa, Andrij Sadowy, poinformował o problemach z łącznością przez telefony stacjonarne. Niemożliwe jest wykonywanie połączeń między telefonami stacjonarnymi a operatorami mobilnymi.

Te działania Rosjan pokazują, jaki jest kolejny etap działań wojennych – pozbawienie Ukrainy łączności.

The occupiers turned off the Vodafone and Kyivstar mobile networks in the #Kherson region. pic.twitter.com/LyGS9Ub9j5