Elon Musk ciągle pomaga Ukrainie. Jest specjalna aktualizacja

Elon Musk wysłał na Ukrainę urządzenia niezbędne do połączenia się z internetem przez system Starlink. Sprzęt już dojechał i został rozstawiony.

Niestety terminale Starlink nie rozwiązują wszystkich problemów na obszarach, gdzie infrastruktura została uszkodzona. Ataki Rosjan skutecznie odcinają także dostawy prądu. Minister cyfrowej transformacji Ukrainy Myhaiło Fedorow zwrócił się z prośbą do kilku firm, by dostarczyły generatory, zdolne zasilić terminale dostępowe. Elon Musk proponuje, by zamiast dymiących, grzejących się i głośnych generatorów dostarczać akumulatory i panele solarne.

Elon Musk rozwiązał problem nieco inaczej. Na Twitterze poinformował, że wychodzi aktualizacja oprogramowania Starlink. Szczytowy pobór mocy zostanie zmniejszony. Dzięki temu terminal będzie można zasilać z gniazda zapalniczki w samochodzie.

Updating software to reduce peak power consumption, so Starlink can be powered from car cigarette lighter.



Mobile roaming enabled, so phased array antenna can maintain signal while on moving vehicle.