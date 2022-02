Elon Musk wesprze Ukrainę. Odpowiedział na apel wicepremiera

Elon Musk zapewni walczącej Ukrainie łączność internetową – oświadczył sam miliarder na Twitterze, odpowiadając na apel ukraińskiego wiceministra.

"Podczas gdy próbujecie kolonizować Marsa, Rosja usiłuje okupować Ukrainę Kiedy wasze rakiety lecą w kosmos, rosyjskie spadają na ludność cywilną" – zwrócił się do Elona Muska wicepremier Ukrainy, Mykhailo Fedorov. Poprosił też miliardera o stacje dostępowe Starlink. Nie musiał prośby powtarzać.

Po kilku godzinach Musk odpisał, że usługa Starlink jest już w całej Ukrainie aktywna, a terminale zmierzają do celu. Słowem, Musk zgodził się pomóc i zapewni tym samym Ukrainie dostęp do internetu.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

Przypomnijmy, Starlink to usługa należącej do Elona Muska spółki SpaceX, której celem jest dostarczenie superszybkiego łącza do najbardziej odległych zakątków świata. Docelowo łączność ma być realizowana przez siatkę ponad 12 tys. satelitów.

W wojennej zawierusze, gdy infrastruktura naziemna w każdej chwili może zostać zniszczona wskutek ostrzału, internet satelitarny jest nieoceniony. To właśnie dzięki niemu kraj ma niemalże gwarancję zachowania kontaktu z resztą świata.

Nie wiadomo, ile dokładnie anten Starlink wyśle Musk, ani kiedy zostaną one dostarczone. Niemniej gest szefa SpaceX z pewnością nie przejdzie bez echa.

