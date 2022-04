Darmowy roaming w UE zostanie na kolejne 10 lat

Przepisy pozwalające korzystać z telefonu w krajach Unii Europejskiej tak jak w domu zostaną z nami do 2032 roku. Nowe rozporządzenie w tej sprawie czeka już tylko na podpisy i publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Aktualne przepisy unijne, które pozwalają nam korzystać z telefonu komórkowego w krajach Unii Europejskiej bez ponoszenia za to dodatkowych, wysokich kosztów, obowiązują tylko do 30 czerwca 2022 roku. A jak będzie po tej dacie? Wszystko wskazuje na to, że podobnie. jeszcze w ubiegłym roku pisaliśmy, że organy Unii Europejskiej pracują nad nowym rozporządzeniem w sprawie roamingu. Teraz ten proces dobiega końca.

Parlament Europejski i Rada UE zatwierdziły nowe rozporządzenie w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, które przewiduje przedłużenie dotychczasowych reguł (tzw RLAH, Roam like at home) do 2032 roku, czyli przez kolejne 10 lat.

W celu zapewnienia, aby podczas podróży na terytorium Unii użytkownicy naziemnych publicznych sieci łączności ruchomej nie byli obciążani wygórowanymi cenami usług roamingu ogólnounijnego, powinno zostać przyjęte wspólne, zharmonizowane podejście, dzięki czemu zwiększona zostanie konkurencja w zakresie usług roamingu między dostawcami usług roamingu a także osiągnięty zostanie wysoki poziom ochrony konsumentów, przy zachowaniu zarówno czynników zachęcających do innowacji, jak i prawa konsumentów do wyboru. Z uwagi na transgraniczny charakter tych usług, takie wspólne podejście jest konieczne, w celu zapewnienia, aby dostawcy usług roamingu mogli działać w warunkach jednolitych, spójnych ram regulacyjnych, opartych na obiektywnie określonych kryteriach.

– czytamy w nowym rozporządzeniu

Rozporządzenie w sprawie roamingu UE ma zapewnić, że każdy obywatel Unii będzie mógł korzystać z usług telefonii mobilnej bez względu na to, w którym kraju UE aktualnie przebywa, bez martwienia się o koszty. Co więcej, osoby podróżujące po Unii Europejskiej nie powinni w żaden sposób odczuć tego faktu, na przykład poprzez pogorszenie jakości usług w roamingu.

Przepisy przedłużające działanie roamingu w Unii Europejskiej zgodnie z zasadą Roam like at home (roaming jak w domu) powinny zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Rozporządzenie czeka jeszcze na podpisy przewodniczącej Parlamentu Europejskiego oraz przewodniczącego Rady UE i na publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

