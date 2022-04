Komisja Europejska pozywa Polskę i kilka innych państw do TSUE

Dziesięć państw Unii Europejskiej, w tym Polska, nie wprowadziły do prawa krajowego zapisów unijnego kodeksu łączności elektronicznej. Z tego powodu Komisja Europejska skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Europejski kodeks łączności elektronicznej to zestaw przepisów, które dostosowują ramy regulacyjne europejskiego sektora telekomunikacyjnego do nowych wyzwań. Wszedł on w życie w grudniu 2018 roku, a państwa członkowskie miały dwa lata na wdrożenie jej przepisów. Jak informuje Komisja Europejska w swoim komunikacie, jest to główny akt prawny mający na celu urzeczywistnienie europejskiego społeczeństwa gigabitowego i zapewnienie pełnego udziału wszystkich obywateli UE w gospodarce cyfrowej i społeczeństwie cyfrowym. Kodeks unowocześnia unijne przepisy telekomunikacyjne z korzyścią dla konsumentów i przemysłu poprzez stymulowanie konkurencji, pobudzanie inwestycji, wzmacnianie rynku wewnętrznego i praw konsumentów.

Aby wesprzeć państwa członkowskie w transponowaniu dyrektywy do prawa krajowego, Komisja monitoruje proces transpozycji i udziela im obszernych wskazówek i pomocy. Ponadto Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) opracował i opublikował wytyczne służące skutecznemu wdrożeniu nowych przepisów.

Komisja Europejska i pozew do TSUE

6 kwietnia 2022 roku Komisja Europejska pozwała Hiszpanię, Chorwację, Łotwę, Litwę, Irlandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowenię i Szwecję do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z brakiem pełnej transpozycji do prawa krajowego unijnego kodeksu łączności elektronicznej i poinformowania Komisji o tym, w jaki sposób środki krajowe go transponują. Termin na transpozycję minął 21 grudnia 2021 roku.

Po upływie powyższego terminu Komisja Europejska wszczęła 24 postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając 4 lutego 2021 roku wezwania do usunięcia uchybienia, a 23 września 2021 roku przesłała uzasadnione opinie do 18 państw członkowskich. Do dziś państwa członkowskie wymienione powyżej nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z kodeksu w zakresie informowania Komisji o krajowych środkach transpozycji, w związku z czym Komisja skierowała te sprawy do TSUE.

Zgodnie z art. 260 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), jeżeli państwo członkowskie nie transponuje dyrektywy przyjętej przez Parlament Europejski i Radę do prawa krajowego w wymaganym terminie, Komisja może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie sankcji finansowych.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Komisja Europejska