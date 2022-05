Orange szykuje podwyżki. Od czerwca popularna usługa w górę

Orange zapowiada kolejną podwyżkę dotycząca usługi „Konto Ważne Rok” w ofercie na kartę. Zmiana wejdzie na początku przyszłego miesiąca.

Orange poinformował o zmianach, jakie wprowadza 2 czerwca 2022 r. w ofercie na kartę. Tego dnia wejdzie w życie nowy regulamin usługi „Konto Ważne Rok”. Oferta w obecnej formie, a wraz z nią regulamin obowiązuje od 18 grudnia 2018 r., później doczekała się kolejnych modyfikacji, ostatniej 27 maja 2021 roku.

Wchodzący od 2 czerwca regulamin wprowadza nową cenę za aktywację usługi „Konto Ważne Rok”. Dotąd kosztowała ona 6 zł (z VAT), od przyszłego miesiąca będzie się wiązała z wydatkiem kwoty 9 zł (z VAT) za każdą kolejną aktywację usługi.

Abonenci oferty Orange na kartę, którzy nie akceptują zapowiadanej zmiany w regulaminie, mają prawo zrezygnować z usług operatora do 2 czerwca 2022 r. Orange przekonuje jednocześnie, że zmiana nie narusza praw nabytych abonentów. W związku z tym do 1 czerwca 2022 r. włącznie, klienci pomarańczowej sieci mogą włączyć usługę „Konto Ważne Rok” na zasadach opisanych w obowiązującym regulaminie promocji.

Warto przypomnieć, że obowiązująca obecnie opłata za usługę „Konto Ważne Rok” w wysokości 6 zł została wprowadzona w marciu 2021 roku. Wcześniej użytkownicy ze stażem co najmniej 3 miesiące mogli aktywować ją za darmo, ci z krótszym płacili 3 zł.

„Konto ważne rok” to usługa umożliwiająca klientom sieci Orange korzystającym z ofert na kartę (Orange Free na kartę, Orange Yes, Orange POP i Orange IoT na kartę) przedłużenie ważności konta głównego na połączenia wychodzące do jednego roku.

Usługę można włączyć, wysyłając SMS-a o treści START na numer 8002 lub też logując się na stronie www.orange.pl albo korzystając z aplikacji Mój Orange.

W momencie włączenia usługi ważność konta głównego na połączenia wychodzące zostanie przedłużona o 365 dni od dnia wysłania SMS-a aktywacyjnego. Ważność konta głównego na połączenia przychodzące wynosi z kolei 93 dni od zakończenia okresu ważności na połączenia wychodzące.

