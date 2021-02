W marcu w Orange wejdzie kilka zmian. Będzie trochę drożej, ale i sporo taniej

Zbliża się marzec, a wraz z nim Orange wprowadza kilka zmian w regulaminach dobrze znanych usług w ofercie na kartę. Dotyczą one m.in. „Konta Ważnego Rok” oraz przedłużenia ważności konta w usłudze „Więcej czasu na wszystko”.

Orange zamieścił na swoich stronach komunikaty dotyczące zmian w usługach dla użytkowników ofert na kartę. Wejdą one w życie na początku przyszłego miesiąca.

Drożej w usłudze „Konto Ważne Rok”

Od 2 marca zmianie ulega regulamin usługi „Konto Ważne Rok”. Operator wprowadził nową cenę za jej aktywację. Będzie ona wynosić 6 zł za każdą aktywację usługi, niezależnie od stażu abonenta.

Jak było dotąd (i wciąż jest)? Użytkownik oferty Orange na kartę ze stażem co najmniej 93 dni mógł aktywować tę usługę za darmo. Ci, którzy korzystali z numeru krócej, musieli przygotować na aktywację 3 zł.

Żeby skorzystać z tej usługi na obecnych warunkach, należy do 1 marca wysłać SMS o treści START pod numer 8002. Dzięki temu ważność konta wydłuży się do jednego roku od dnia wysłania SMS-a. W momencie aktywacji promocji ważność konta głównego na połączenia wychodzące zostaje przedłużona do roku (365 dni), a ważność konta na połączenia przychodzące ustalana jest na 93 dni od zakończenia okresu ważności na połączenia wychodzące.

Obniżka w usłudze „Więcej czasu na wszystko”

Równolegle z usługą „Konto Ważne Rok” Orange od maja 2020 roku oferował na nowych zasadach przedłużenia ważności konta w usłudze „Więcej czasu na wszystko” z aktywną lub nieaktywną usługą „Za darmo w Orange". Użytkownicy korzystający z „Za darmo w Orange" mogli przedłużyć ważność konta o 7 dni za 5 zł, o 31 dni za 15 zł i o 365 dni za 99 zł. Użytkownicy bez aktywnej usługi mieli płacić odpowiednio 3 zł, 7 zł i 29 zł.

Od 2 marca regulamin usługi „Więcej czasu na wszystko” wprowadza obniżki. Zmiana regulaminu polega na zmianie cen usługi za przedłużenie ważności konta głównego dla użytkowników z aktywną usługą „Za darmo w Orange” z:

5 zł na 3 zł dla usługi przedłużającej bonus o 7 dni,

dla usługi przedłużającej bonus o 7 dni, 15 zł na 7 zł dla usługi przedłużającej bonus o 31 dni,

dla usługi przedłużającej bonus o 31 dni, 99 zł na 29 zł dla usługi przedłużającej bonus o 365 dni.

Abonenci nieakceptujący powyższych zmian mają prawo zrezygnować z usług operatora do 25 marca 2021 r.

Obniżka w usłudze „Więcej czasu na internet”

Trzecia zmiana w Orange dotyczy usługi „Więcej czasu na internet”. Polega ona na obniżce cen usługi za przedłużenie ważności bonusowych gigabajtów w taryfie Orange Free na kartę z:

5 zł na 3 zł dla usługi przedłużającej bonus o 7 dni,

dla usługi przedłużającej bonus o 7 dni, 15 zł na 7 zł dla usługi przedłużającej bonus o 31 dni,

dla usługi przedłużającej bonus o 31 dni, 99 zł na 29 zł dla usługi przedłużającej bonus o 365 dni.

Zmiany wchodzą 2 maca i także w tym przypadku użytkownicy nieakceptujący powyższych zmian mają prawo zrezygnować z usług do 25 marca.

