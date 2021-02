Orange zapowiada zmiany w usłudze Wi-Fi Calling. Pojawią się nowe funkcje...

Marcowe zmiany w Orange dotyczą nie tylko opcji przedłużania ważności konta w ofertach na kartę – operator wprowadza także obowiązujące niemal wszystkich klientów sieci korekty w regulaminie usługi Wi-Fi Calling. Dojdą nowe, bardzo potrzebne funkcje...

Od 2 marca w ofertach Orange na kartę wchodzą zmiany dotyczące „Konta Ważnego Rok” oraz usługi „Więcej czasu na wszystko”. To jednak nie koniec wprowadzanych przez sieć nowości. Kolejne obowiązywać będą od 29 marca i dotyczą działania usług W-Fi Calling.

Operator poinformował o zmianie regulaminów usługi Wi-Fi Calling w Polsce oraz regulaminu promocji WiFi Calling – połączenia z zagranicy. Zmiany w regulaminach wynikają z dodania nowych funkcji.

Co nowego w WiFi Calling w Orange?

Od 28 marca pomarańczowy operator udostępni w usłudze WiFi Calling możliwość wysyłania i otrzymywania SMS-ów oraz otrzymywania MMS-ów – nie tylko na terenie Polski, ale także za granicą. Wystarczy znajdować się w zasięgu bezprzewodowej sieci Wi-Fi dowolnego dostawcy. Wysyłanie MMS-ów nie będzie jednak możliwe.

Korzystając z odświeżonej oferty, abonent będzie mógł wysyłać SMS-y takiego rodzaju, jak zostało to określone w jego ofercie głosowej (np. SMS-y na numery komórkowe do sieci operatorów krajowych i zagranicznych, SMS-y na numery stacjonarne w sieciach operatorów krajowych) oraz odbierać w kraju SMS-y i MMS-y na zasadach, jak określa to oferta głosowa.

Aby korzystać z nowych funkcji, należy spełnić warunki opisane w regulaminie usługi WiFi Calling w Polsce (nowy punkt 11 a – 11 b). Operator wymaga, by klient korzystał z odpowiedniego urządzenia, z oprogramowaniem systemowym sprawdzonym przez Orange, zgodnym ze standardem technologii VoWiFi oraz skonfigurowanym do współpracy z siecią Orange. Pewnej otuchy dodaje informacja, że operator może umożliwić korzystanie z usługi również na innych urządzeniach, a ich lista znajduje się pod adresem: www.orange.pl/wificalling.

Jednocześnie pojawiają się ograniczenia, które zostały ujęte opisane w nowym pkt 11 c- 11 f regulaminu usługi WiFi Calling w Polsce. Operator podaje tam, że korzystanie z SMS w WiFi Calling nie jest możliwe w przypadku, gdy abonent korzysta z usług wykluczających się z WiFi Calling. Ich lista również znajduje się na stronie www.orange.pl/wificalling, przy czym Orange zastrzega, że lista może ulec zmianie, możliwe jest także znoszenie wykluczeń.

Orange przewiduje również możliwość wyłączenia funkcji wysyłania i otrzymywania SMS-ów oraz otrzymywania MMS-ów abonentowi w przypadkach, kiedy sposób korzystania przez niego z tych usług powoduje degradację usługi u innych użytkowników lub degradację sieci. Orange informuje ponadto, że podczas korzystania z usługi WiFi Calling (i przebywania poza zasięgiem sieci komórkowej) nie działają usługi bazujące na lokalizacji abonenta, np. nie działają SMS-owe alerty RCB.

