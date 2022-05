Orange wyłącza dwie centrale. To koniec pewnej ery

Orange po cichu wyłączył dwie międzynarodowe centrale telefoniczne. Stały się one zbędne, ponieważ cały ruch głosowy odbywa się teraz przez Internet.

W latach 90. XX wieku były szczytem nowoczesnej techniki i otwierano je z pompą. Dziś międzynarodowe centrale telefoniczne po cichu odchodzą do lamusa, ponieważ przestały być potrzebne. Z tego powodu Orange Polska wyłączył właśnie centrale międzynarodowe w Katowicach i Warszawie.

Jak informuje Wojciech Jabczyński, rzecznik pomarańczowego operatora, przygotowania do wyłączanie tych obiektów trwały pięć lat. Dzięki temu w kwietniu 2022 roku można było wysłać na emeryturę centralę międzynarodową EMNA Warszawa.

To była pierwsza centrala cyfrowa w Polsce wybudowana w 1990 roku. W szczytowym okresie, w latach 2014/2015, obsługiwała 75 operatorów zagranicznych z 49 krajów i realizowała 35 tys. połączeń jednocześnie.

– napisał rzecznik Orange Polska na blogu

Z kolei w maju Orange wyłączył centralę EMNA Katowice. Obiekt uruchomiony w 1995 roku w czasie maksymalnego ruchu (2014 rok) obsługiwał 14 tys. połączeń przy podłączonych 51 operatorach zagranicznych z 31 krajów.

Cały ruch z wyłączonych central w Warszawie i Katowicach odbywa się teraz przez Internet (VoIP).