Najlepsza oferta na kartę do 30 zł

Którą ofertę na kartę wybrać? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób, które nie chcą skorzystać z oferty abonamentowej. Z myślą o takich osobach powstało zestawienie najlepszych ofertach na kartę (uwzględniłem także opcje typu Orange Flex czy Heyah 01), które kosztują do 30 zł miesięcznie.

Operatorów telekomunikacyjnych w Polsce możemy podzielić na stacjonarnych i wirtualnych. Ci pierwsi dysponują siecią własnych stacji bazowych i tworzą tak zwaną Wielką Czwórkę, która oferuje swoje usługi przede wszystkim pod markami Orange, Play, Plus i T-Mobile. Operatorzy ci mają również swoje submarki, takie jak nju mobile, Red Bull Mobile, Plush czy Heyah.

Oprócz ich istnieje na rynku całe mnóstwo operatorów wirtualnych, którzy oferują swoje usługi przy wykorzystaniu infrastruktury operatorów z Wielkiej Czwórki. Wybrane propozycje z ich ofert na kartę umieściłem na następnej stronie. Prezentowane ceny są zgodne ze stanem na 18.02.2022.

Orange

Zestawienie najciekawszych ofert na kartę u operatorów z Wielkiej Czwórki zaczynam od pomarańczowego operatora, bowiem tak wynika z alfabetu. Możemy tu skorzystać z oferty Orange na kartę, w której jest usługa "Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB". W tabeli poniżej uwzględniliśmy opcję z opłatą 30 zł za 31 dni (cyklicznie lub jednorazowo). Uwzględniłem również najlepsze, mieszczące się w limicie 30 zł miesięcznie taryfy z ofert Orange Flex oraz nju mobile na kartę.

Oferta Opłata miesięczna Rozmowy, SMS-y

i MMS-y Internet Dodatki Orange na kartę 30 zł za 31 dni bez limitu 15/30 GB w Polsce,

4,18 GB w UE bonus za doładowanie Orange Flex 30 GB 30 zł

1 zł za pierwszy miesiąc bez limitu 30 GB w Polsce,

4,18 GB w UE, Social Pass w kraju Nju mobile na kartę 29 zł bez limitu 10-30 GB w Polsce,

w tym 4,04 GB w UE brak



Po wyczerpaniu posiadanego pakietu internetowego w Orange na kartę prędkość transmisji danych zostanie ograniczona. Dodatkowe gigabajty możemy otrzymać po każdym doładowaniu konta. Gdy wysokość doładowania wynosi 30 zł otrzymujemy 15 GB. Jeśli pakiet "Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB" aktywujemy online lub za pomocą aplikacji Mój Orange, pakiet podstawowy urośnie dwukrotnie, do 30 GB.

W Orange na kartę można znaleźć również nieuwzględniony powyżej, jednorazowy pakiet z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz 1 TB Internetu. Pakiet kosztuje 300 zł i jest ważny przez 365 dni.

W przypadku oferty Orange Flex szybkość po wykorzystaniu limitu GB wynosi 64 kb/s. Social Pass w Orange Flex to korzystanie z social mediów w kraju bez pomniejszania pakietu gigabajtów. Usługa dotyczy takich serwisów, jak TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Pinterest, Messenger, WhatsApp, Viber, Telegram i Parrot One.

W nju mobile na kartę płacisz za usługi wg użycia, ale nie więcej niż 29 zł za miesiąc. Jeśli chodzi o pakiet internetowy, to też na początku ma wielkość 10 GB, by potem urosnąć do 20 GB po pół roku, do 25 GB po roku i do 30 GB po 2 latach.

Play

Czas na fioletowego operatora. Play ma ofertę na kartę, z której wybrałem cykliczny pakiet SOLO L za 30 zł. W tabeli uwzględniłem także cykliczny, miesięczny pakiet Red Bull MOBILE SieMa na kartę, a także pakiet No Limit w Fakt Mobile.

Oferta Opłata miesięczna Rozmowy, SMS-y

i MMS-y Internet Dodatki Play na kartę SOLO L 30 zł bez limitu (bez MMS-ów),

0,45 zł za MMS 15/30 GB w Polsce,

w tym do 3,5 GB w UE bonus za doładowanie cykliczne Red Bull MOBILE SieMa na kartę 30 zł za 30 dni bez limitu 10 GB w Polsce,

500 MB w UE, bonus za doładowanie Fakt Mobile No Limit 25 zł bez limitu 10 GB w Polsce,

w tym 3,56 GB w UE brak



W Play na kartę w pakiecie SOLO L otrzymamy 30 GB Internetu, jeśli aktywujemy pakiet w aplikacji Play24. Nowi klienci Play na kartę mogą otrzymać dodatkowo 100 GB po pierwszym doładowaniu w Play24. Pakiet jest ważny przez 30 dni. Kolejne 10 GB można zgarnąć po ustawieniu doładowań cyklicznych w Play24. Po wykorzystaniu posiadanego limitu danych, transfer jest płatny zgodnie z cennikiem posiadanej taryfy.

W Red Bull MOBILE na kartę za każde doładowanie w wysokości 30 zł otrzymamy dodatkowe 10 GB. Nowi klienci mogą otrzymać dodatkowe 100 GB na start. Aktywując pakiet na 30 dni, otrzymamy w jego ramach pakiet roamingowy UE, zawierający 100 minut na połączenia przychodzące i wychodzące (łącznie), 50 SMS-ów/MMS-ów oraz 500 MB Internetu.

Plus

Operator Plusa oprócz usług pod tą marką świadczy je także pod markę Plush. Obie uwzględniłem w poniższej tabeli, wybierając najlepsze według mnie opcje w cenie do 30 zł miesięcznie.

Oferta Opłata miesięczna Rozmowy, SMS-y

i MMS-y Internet Dodatki Plus na kartę 30 zł za 30 dni bez limitu 15 GB w Polsce bonus za doładowanie Plush na kartę 30 zł za 30 dni bez limitu 15 GB w Polsce bonus za doładowanie



W obu powyższych ofertach doładowując konto kwotą 30 zł otrzymujemy dodatkowe 15 GB, a także nielimitowany transfer na wybrane aplikacje. Są to Facebook, Messenger i Viber w Plusie oraz Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp w Plushu. Przenosząc numer do Plusa na kartę możemy zyskać ofertę wskazaną powyżej (i nie tylko) na 3 miesiące za 0 zł, a za polecenie oferty innym osobom można dostać po 5 GB na 30 dni. W Plushu z kolei dosyć łatwo jest uzyskać dodatkowe 100 lub 200 GB (szczegóły na plushbezlimitu.pl). Po zużyciu posiadanych pakietów danych szybkość Internetu spada do 32 kb/s.

T-Mobile

T-Mobile ostatnio pozamiatał, dając nowym użytkownikom magentowej oferty dodatkowe 1200 GB na rok. Wystarczy spełnić kilka warunków, o których napisałem pod tabelą (więcej na t-mobile.pl). W tabeli poniżej uwzględniłem także dwie taryfy z oferty Heyah.

Oferta Opłata miesięczna Rozmowy, SMS-y

i MMS-y Internet Dodatki T-Mobile GO!

Bez limitu L 30 zł za 30 dni bez limitu 15 GB w Polsce,

w tym 4,28 GB w UE bonus za doładowanie,

Supernet Video (DVD) Heyah 01 29,99 zł za 30 dni

1 zł za pierwszy okres bez limitu 40 GB w Polsce,

w tym 4,28 GB w UE brak Heyah na kartę 25 zł za 30 dni bez limitu 10 GB w Polsce,

w tym 3,57 GB w UE bonus za doładowanie



W T-Mobile na kartę po wykorzystaniu krajowych pakietów danych transmisja zostanie zablokowana do czasu odnowienia się pakietu w kolejnym cyklu rozliczeniowym. Po doładowaniu konta kwotę 30 zł otrzymamy dodatkowe 15 GB Internetu. Kupując starter w T-Mobile na kartę, rejestrując go i aktywując, a następnie doładowując konto kwotą 30 zł oraz włączając cykliczną ofertę Bez Limitu L za 30 zł, zyskujemy dodatkowo nawet 1200 GB (100 GB miesięcznie, gigabajty kumulują się).

Supernet Video pozwala korzystać z nielimitowanego transferu danych w aplikacjach YouTube, Netflix, TikTok, Polsat Box Go, Amazon Prime Video, TVP Sport, wyborcza.pl, vod.pl, player, Filmy Google Play, WP Pilot, TVP Info, TVP VOD, Stream TVP, Chili, Poland In, Twitch i HBO GO.

