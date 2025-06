Odpal Sklep Play. Zaoszczędzisz 117 zł

Sklep Google Play zawiera miliony aplikacji i gier, zarówno dostępnych za darmo, jak i takich, za które trzeba zapłacić. Na tych ostatnich można jednak zaoszczędzić, korzystając z pojawiających się co chwilę promocji. W ich ramach wybrane tytuły są nawet za okrągłe 0 zł . Oto co tam znaleźliśmy dzisiaj.

Ile mogę wydać? Premium

Aplikacja "Ile mogę wydać?" to proste narzędzie dla osób, które chcą lepiej zarządzać swoimi codziennymi wydatkami bez konieczności analizowania każdej złotówki. Wystarczy wpisać aktualny stan konta i datę najbliższej wypłaty, a aplikacja sama wyliczy, ile możesz wydać dziennie, by nie przekroczyć budżetu. Jeśli z dnia na dzień Twój dzienny limit się kurczy – to sygnał, że pora się zatrzymać i przeanalizować finanse.