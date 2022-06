Orange: mały pakiet GB, ale będzie więcej

Dziś są dwie okazje na zgarnięcie darmowych gigabajtów w Orange. O jednej paczce już wiemy, że jest dość mała, wielkość drugiego bonusu poznamy wieczorem. Pojawia się też prezent alternatywny.

W cośrodowej akcji dla klientów Orange, którzy korzystają z aplikacji „Mój Orange”, tym razem operator przygotował skromną paczkę 3 GB. Taki pakiet nie każdemu może wystarczyć do intensywnego buszowania w internecie, ale będzie jeszcze coś.

Żeby odebrać darmową paczkę 3 GB w Orange, należy zalogować się do aplikacji „Mój Orange” i w zakładce „Dla Ciebie” jak zawsze kliknąć dwa razy, potwierdzając chęć aktywowania bonusu. Jest na to czas do przyszłego wtorku 7 czerwca, a z pakietu będzie można korzystać do końca cyklu rozliczeniowego. Oferta skierowana jest do abonamentowych klientów pomarańczowej sieci, nie obejmuje użytkowników ofert pre-paid.

AKTUALIZACJA: Chroń Dzieci w Sieci

Jak wynika z informacji podanej na Twitterze przez Wojciecha Jabczyńskiego, rzecznika Orange, dziś na klientów czeka też usługa „Chroń Dzieci w Sieci” na dwa miesiące za darmo. W akcji „Środa z Mój Orange” nie zawsze te same bonusy przyznawane są dla wszystkich klientów. Tym razem niektórzy odbiorą 3 GB, a inni darmową usługę.

Dzisiaj środa #dzieńdziecka i kolejna niespodzianka czeka w aplikacji #MójOrange. Tym razem usługa „Chroń Dzieci w Sieci” na dwa miesiące za darmo. Warto skorzystać. pic.twitter.com/rEfkb6ekh9 — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) June 1, 2022

Pamiętaj o gigabajtach za gole

Zaglądając do aplikacji „Mój Orange”, można też zobaczyć zapowiedź darmowych gigabajtów z innej okazji – za gole. Dziś polska reprezentacja w piłkę nożną stoczy pojedynek z Walią, w meczu rozgrywek Ligii Narodów UEFA. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00, a po jego skończeniu warto zajrzeć do aplikacji i przekonać się, jak wynik przełoży się na wielkość paczki.

Wielkość paczki z darmowymi gigabajtami za gole zawsze uzależniana jest w Orange od liczby zdobytych bramek. Wynik można typować, ale nawet w razie bezbramkowego remisu lub przegranej operator zawsze szykuje jakiś prezent, jako nagrodę pocieszenia. Na pewno więc będą dodatkowe GB. Plusem jest to, że w tej okazji skorzystają wszyscy klienci Orange, także ci na kartę.

