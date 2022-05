Zielony Tydzień z Orange. Zadbaj o środowisko i zyskaj!

Orange zaczął Zielony Tydzień. To dobry moment, by odpowiedzialnie pozbyć się nieużywanej elektroniki. Masz taki telefon gdzieś na dnie szuflady? Sprzedaj go w salonie Orange, a na pewno jeszcze komuś posłuży.

Orange ma ciekawe ambicje. Do 2025 roku chce odzyskiwać z rynku 30% używanych telefonów. Planuje to robić nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach Europy, gdzie marka Orange jest znana. Oczywiście Orange zadba o to, byś i Ty na tym skorzystał.

Zanieś swój stary telefon do salonu Orange

Nieużywany smartfon nikomu nie przynosi korzyści, a jednak w mieszkaniach Polaków zalega 30 mln urządzeń (dane z raportu). To 34 kg złota i 350 kg srebra. I gdzie tu zysk?

Lepiej usuń z takiego telefonu swoje dane i zanieś do najbliższego salonu Orange. Telefon zostanie sprawdzony i wyceniony na miejscu. Nie musisz mieć oryginalnego pudełka, ładowarki i innych akcesoriów, które były w zestawie.

W zamian za swój stary telefon otrzymasz bon na zakup nowego telefonu lub akcesoriów w Orange. Bon możesz wykorzystać w ciągu 60 dni od otrzymania. Możesz go wykorzystać także, płacąc nim pierwszą ratę, jeśli w ten właśnie sposób kupujesz nowy telefon u operatora.

Ile wart jest Twój stary telefon? Możesz to sprawdzić na stronie orangerecykling.pl. Niedawno spieniężyłam swój poprzedni telefon, model z 2018 roku, który zatrzymał się na Androidzie 10. Dostałam za niego prawie 400 zł, czyli 20% pierwotnej ceny, a nosił już pewne ślady użytkowania.

Co, jeśli Twój telefon jest za stary lub ledwo trzyma się w jednym kawałku? Tu również Orange może Ci pomóc. Sprzęt nie zostanie co prawda odkupiony, ale możesz oddać go do recyklingu. W ten sposób zadbasz o środowisko, ułatwisz odpowiedzialne gospodarowanie odpadami, zmniejszysz ślad węglowy i przywrócisz do obiegu cenne metale szlachetne.

Zebrany sprzęt jest gromadzony w specjalnych pojemnikach, a następnie regularnie przekazywany firmie, która zajmuje się jego profesjonalnym recyklingiem i utylizacją.

Zielony Tydzień z Orange

Podczas Zielonego Tygodnia w 23 salonach Orange odbędzie się konkurs, w ramach którego można wygrać elektryczną hulajnogę, rower turystyczny oraz smartwatche.

Aby wziąć udział w konkursie, musisz przynieść do salonu stary, nieużywany już telefon i oddać go do recyklingu lub skorzystać z oferty odkupu, a także zgłosić swój udział w konkursie. Zadaniem konkursowym jest wymyślenie hasła, które opisze, jak wspólnie z Orange można zadbać o planetę.

Z okazji Zielonego Tygodnia operator przygotował rabat na wybrane modele odnowionych telefonów, które są tańsze nawet do 20%. Dla użytkowników oferty Orange Flex, w każdym miesiącu Orange oferuje odnowione urządzenie w obniżonej cenie. Wystarczy pobrać kod rabatowy z Klubu Flex i dodać go w koszyku w aplikacji w momencie zakupu.

Od 30 maja do 6 czerwca Orange umożliwia też darmową dostawę do Paczkomatów InPost dla klientów zawierających e-umowę. Dotyczy to wszystkich kanałów sprzedaży, w których dostępny jest Paczkomat InPost. Ta forma odbioru zamówień ma o 75% niższy ślad węglowy niż dostawa pod drzwi domu.

Zielony Tydzień z Orange potrwa od 30 maja do 5 czerwca.

Kup telefon „jak nowy” taniej

Już dzisiaj możesz kupić telefon po „generalnym remoncie”, który służył komuś wcześniej, a po odświeżeniu wraca na rynek. Taki telefon będzie wyglądał i działał jak nowy, ale będzie miał cenę niższą nawet o kilkaset złotych od nowego egzemplarza. Jeśli chcesz przejrzeć ofertę, zajrzyj do Outletu Orange. Znajdziesz tu nie tylko telefony, które zostały odkupione – właściwie te stanowią mniejszość. Głównym źródłem urządzeń są zwroty klienckie oraz modele powystawowe z salonów Orange. Dostępność różnych modeli zależy oczywiście od tego, jakie udało się odzyskać.

Orange korzysta ze wsparcia firmy partnerskiej, specjalizującej się w odnawianiu telefonów i posiadającej właściwe certyfikaty producentów. Smartfony są kwalifikowane jako klasa A+. Co to oznacza dla Ciebie? Telefon będzie działał jak nowy, ma wyczyszczoną pamięć i przechodzi dwa dokładne testy techniczne – jeden przed odnowienie i jeden po. Jego obudowa może mieć najwyżej drobne ryski, których nie zobaczysz z odległości powyżej 40 cm. Właściwie niewprawione oko może ich w ogóle nie zauważyć.

Sprzęt przyjdzie do Ciebie z ładowarką (jeśli była w oryginalnym zestawie) i kablem w komplecie, oklejony folią ochronną. Jeśli to możliwe, także w oryginalnym pudełku, a jeśli nie, to w pudełku zastępczym, wykonanym z ekologicznych materiałów. Dostaniesz też niezbędną dokumentację.

Odnowiony sprzęt jest objęty 12-miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za towar niezgodny z umową oraz odpowiedzialnością z tytułu rękojmi. Nie ma więc powodów do obaw, że kupisz wadliwy towar i stracisz pieniądze.

Dlaczego warto kupić „używkę”?

Cena to nie jedyny argument, który przekonuje, że warto zajrzeć do Outletu Orange. Proces odnowy telefonu jest znacznie mniej zasobochłonny i wymaga mniej energii niż produkcja nowego. Właściwie nie ma dobrego powodu, by odkładać sprawny telefon w kąt na kilka lat, podczas gdy mógłby spokojnie posłużyć komuś innemu. Orange sprawił, że cały proces jest banalnie łatwy i dzięki temu bez wysiłku możesz zadbać o środowisko razem z operatorem.

Orange podaje, że do wyprodukowania telefonu o wadze 120 g potrzeba aż 70 kg surowców. Do środowiska zaś emitowanych jest 50-100 kg dwutlenku węgla. Według Fińskich wyliczeń jedno drzewo pochłania rocznie 6-7 kg CO 2 , matematykę zostawiam Tobie. Wiele z tych zasobów można oszczędzić, dając telefonom drugie życie i odzyskując części z tych, które już nie nadają się do użytku jako całość.

Nabycie odnowionego smartfona to nie tylko oszczędność w postaci np. kilkuset złotych w kieszeni. Taki zakup z czystym sumieniem możesz potraktować jako osobisty wkład w ochronę środowiska.

Orange robi dla planety znacznie więcej

Odmładzanie smartfonów to tylko jedno z wielu działań Orange, związanych ze zrównoważonym rozwojem. Grupa Orange ma ambitny plan, by osiągnąć zerową emisję netto do 2040 roku – o 10 lat wcześniej, niż wyznaczyła to Unia Europejska i międzynarodowa organizacja GSMA, zrzeszająca firmy z branży telekomunikacyjnej. Zostało to ujęte w strategii Engage 2025 Grupy Orange.

Orange odnawia nie tylko smartfony. Operator od lat działa zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego odnawiając modemy, dekodery i inne urządzenia klienckie. Co roku z warsztatu Orange pod Warszawą do klientów trafia pół miliona takich odnowionych urządzeń, w Polsce i innych krajach, gdzie działa marka. Ponadto w nowych opakowaniach Orange nie ma ani grama plastiku.

Klienci Orange są zachęcani także do korzystania z faktury elektronicznej i wybierania eko-akcesoriów zamiast tradycyjnych. Klienci Orange Flex mogą przekazywać niewykorzystane gigabajty na rzecz sadzenia drzew. Akcje mają różne zasady i różny czas trwania, ale cel jest jeden – sadzenie bioróżnorodnego lasu w Polsce. Łącznie Orange i Fundacja Las na Zawsze posadzili już 10 hektarów bioróżnorodnego lasu w Kramkówce Dużej i Kuleszach na Podlasiu.

Na koniec 2021 roku emisje własne Orange zostały zredukowane o 27% w porównaniu do 2015 roku. Do 2025 roku ma to być redukcja o 65%. Najważniejsze działania Orange dotyczą dalszej optymalizacji zużycia energii oraz przechodzenia na źródła odnawialne.

Artykuł powstał przy współpracy z Orange.

Źródło zdjęć: Shutterstock/BAZA Production

Źródło tekstu: Orange, własne