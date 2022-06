Podobał ci się Arcane? W takim razie na pewno cię to zainteresuje

Arcane był prawdziwym objawieniem na Netfliksie. Serial animowany przez kilka tygodni okupował pierwszą pozycję najchętniej oglądanych programów. Teraz pojawi się okazja, by zajrzeć za kulisy produkcji.

Serial na podstawie historii postaci z gry League of Legends okazał się być hitem, nie tylko dla fanów popularnej produkcji typu MOBA. Na platformie Netflix, serial był najchętniej oglądaną produkcją przez trzy tygodnie po premierze. Od jego listopadowej premiery minęło już sporo czasu, lecz twórcy serialu mają dla fanów wyjątkową niespodziankę.

Serial został doceniony przez fanów i krytyków. Arcane został nagrodzony aż dziewięcioma nagrodami Annie. Teraz pojawi się niezwykła okazja, by zajrzeć za kulisy tworzenia serialu. Będzie to możliwe, dzięki serii dokumentalnej "Bridging The Rift", która rusza 4 sierpnia na kanale Youtube. Ujrzymy tam wszystko, od pierwotnego pomysłu do ostatecznej realizacji, poprzez wyzwania, przed którymi stanęły zespoły Riot Games i Fortiche Production. Kulisy Arcane opowiedzą swoją historię w 5 odcinkach, emitowanych w każdy czwartek między 4 sierpnia a 1 września 2022 roku.

To doskonała okazja, by odświeżyć sobie fabułę serialu. Szczególnie, że już teraz wiadomo, że doczekamy się kontynuacji burzliwych losów Jinx, Vi, Caitlyn i reszty.

Zobacz: Horizon Netflixa - znamy tytuł i czas akcji. Fani będą rozczarowani

Zobacz: Cyberpunk: Edgerunners. Trailer anime w świecie Cyberpunk 2077

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Riot Games

Źródło tekstu: Riot Games