Rząd zablokuje Polakom konta i wypłaty. Przepis już wszedł

Od 1 lipca w Polsce w życie wchodzi unijna dyrektywa DAC-7, który wymusza na platformach sprzedaży internetowej przekazywanie danych do Skarbówki. Dla niektórych może to oznaczać blokadę konta na Allegro czy OLX, a także wstrzymanie wypłat.

O unijnej dyrektywie DAC-7 pisaliśmy już kilkukrotnie. W Polsce zacznie ona obowiązywać od 1 lipca. Nakłada ona na platformy sprzedaży internetowej — Allegro, OLX, Vinted czy Booking — obowiązek raportowania do Krajowej Administracji Skarbowej o użytkownikach, którzy przekroczą rocznie 30 transakcji sprzedaży lub ich kwota przekroczy pułap 2 tys. euro. Jednak na tym lista kontrowersji się nie kończy — czym pisze Wyborcza.biz.

Blokada konta na Allegro, OLX i Vinted

Okazuje się, że dzisiaj (5 czerwca) Senat przegłosował bez poprawek ustawę, która w praktyce wprowadza w Polsce unijną dyrektywę DAC-7. Teraz już wystarczy podpis prezydenta, który podobno nie ma żadnych zastrzeżeń.

Oznacza to, że przepisy rzeczywiście zaczną obowiązywać już od 1 lipca, ale platformy sprzedaży internetowej będą musiały przekazać do Skarbówki dane od 1 stycznia 2023 roku. To dlatego, że docelowo przepisy miały wejść w życie właśnie od początku zeszłego roku, ale polski rząd nie wyrobił się na czas.

Problem polega na tym, że w przypadku niedostarczenia przez użytkowników wymaganych informacji, Allegro Vinted czy OLX będą w pierwszej kolejności blokować wypłaty za sprzedane produkty. Jeśli sprzedawca dalej będzie unikał tego obowiązku, to jego konto zostanie zablokowane. A o jakie dane chodzi? Między innymi adres zamieszkania, numer NIP, czy też miejsce i datę urodzenia. Platformy nie będą natomiast prosić o informacje obrotach i liczbie transakcji, bo te już posiadają.

Problem może stanowić też fakt, że nie chodzi o samą liczbę zrealizowanych transakcji. Tak naprawdę wystarczy 30 ofert sprzedaży i nie muszą one zostać sfinalizowane, aby platformy sprzedaży internetowej musiały przekazać dane do Krajowej Administracji Skarbowej. Jednocześnie da się to obejść, bowiem możemy wystawić po 10 ofert na trzech różnych serwisach i wtedy informacje o nas nie trafią do fiskusa.

Co w przypadku, gdy przekroczymy pułap 30 transakcji lub będzie ich mniej, ale na kwotę wyższą niż 2 tys. euro? Wtedy Urząd Skarbowy może domagać się wyjaśnień. Może skończyć się karami, gdy urzędnicy stwierdzą, że powinniśmy założyć działalność gospodarczą, a tego nie zrobiliśmy.

Źródło zdjęć: paparazzza, Longfin Media / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Wyborcza.biz