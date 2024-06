Nowy podatek od 1 lipca? Fiskus na pewno nie odpuści

Od 1 lipca w Polsce zacznie obowiązywać unijna dyrektywa DAC-7. Oznacza ona ogromne zmiany dla wszystkich, którzy sprzedają przez Internet. Allegro i OLX tłumaczą, o co dokładnie chodzi.

Już za miesiąc, 1 lipca 2024 roku, w Polsce w życie wejdzie nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. W praktyce zaimplementuje ona w naszym kraju unijną dyrektywę DAC-7, która w dużej mierze dotknie wszystkich tych, którzy sprzedają w Internecie. Jednak nie ma powodów do obaw, o ile nie przekraczasz przyjętych limitów.

Allegro i OLX będą raportować o sprzedających

Dyrektywa DAC-7 wprowadza na platformy sprzedaży internetowej, np. Allegro, Vinted, OLX czy Booking, konieczność gromadzenia i przekazywania danych do Krajowej Administracji Skarbowej. Dotyczy to wszystkich tych, którzy w danym roku kalendarzowym dokonają co najmniej 30 transakcji sprzedaży lub gdy ich kwota przekroczy 2 tys. euro (wtedy może ich być mniej).

Są to wymogi, które po wdrożeniu w Polsce dyrektywy DAC7 staną się po prostu standardem rynkowym. Po stronie Allegro projektujemy proces zbierania danych od sprzedających tak, by był możliwie jak najmniej dla nich uciążliwy. Przygotowujemy również materiały dla sprzedających dotyczące nowych regulacji, aby mogli się do nich właściwie przygotować.

- przekazało biuro prasowe Allegro.

Konrad Dobrowolski z OLX zapewnia, że DAC-7 nie nakłada na użytkowników serwisów ogłoszeniowych żadnych dodatkowych zobowiązań podatkowych. Jednak nie ulega wątpliwości, że osoby, które przekraczają zakładane pułapu 30 transakcji i 2 tys. euro, a się z nich nie rozliczają, niemal na pewno będą wzywane do Urzędów Skarbowych w celu wyjaśnień. W końcu nowe przepisy mają zapewniań równą konkurencję, między innymi poprzez wyeliminowanie lub przynajmniej ograniczenie tzw. szarej strefy.

Co ważne, platformy cyfrowe będą miały obowiązek przekazać dane nie od 1 lipca, czyli dnia obowiązywania przepisów, ale od 1 stycznia 2023 roku. To dlatego, że Polska o 1,5 roku spóźniła się z implementacją unijnych przepisów. Dlatego jeśli ktoś już w zeszłym roku przekroczył ustalone pułapy, to KAS otrzyma o tym informację.

Zobacz: Ważna zmiana w dowodach osobistych. Dotyczy 6 mln Polaków

Zobacz: PESEL: od jutra ważna zmiana. Rząd wyjaśnia wątpliwości

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: paparazzza / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PAP