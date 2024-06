Jest źle, a będzie gorzej. Minister ostrzega Polaków

Ministerstwo Cyfryzacji wydało niepokojący komunikat. W ciągu minionej dony zespół CSIRT NASK zidentyfikował aż 389 nowych incydentów bezpieczeństwa.

Rząd ostrzega Polaków

Ministerstwo Cyfryzacji wydało komunikat, z którego dowiadujemy się, że ostatniej doby doszło do kilkuset nowych incydentów bezpieczeństwa. Te zostały zidentyfikowane przez zespół CSIRT NASK, który odpowiada między innymi za administrację rządową i sektor przedsiębiorstw (z wyłączeniem infrastruktury krytycznej).

Minionej doby do zespołu CSIRT NASK, odpowiedzialnego m.in. za administrację samorządową, sektor przedsiębiorstw (z wyłączeniem infrastruktury krytycznej) oraz za zgłoszenia od osób fizycznych, trafiło 1790 zgłoszeń zagrożeń cyberbezpieczeństwa, spośród których zidentyfikowano 389 nowych incydentów cyberbezpieczeństwa, które są obsługiwane przez CSIRT NASK.

- poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Z nich 17 określono jako incydenty w podmiocie publicznym. Oznacza to, że mogą one spowodować obniżenie jakości lub przerwanie realizacji zadania publicznego. Chociaż może to brzmieć skomplikowanie, to w praktyce sprowadza do się przerwy w dostęp do określonych usług.

Poza tym CERT Polska wpisał aż 344 nowe domeny na listę ostrzeżeń. W dużej mierze służyły one do oszukiwania i wyłudzania danych Polaków.

Otrzymane zgłoszenia dotyczące cyberbezpieczeństwa są podstawą rejestracji nowych zagrożeń lub incydentów bezpieczeństwa, bądź też są przypisywane do zgłoszonych wcześniej incydentów. Mogą także być rejestrowane do celów statystycznych jako niemające charakteru zgłoszenia realnego zagrożenia bądź incydentu.

- dodaje Ministerstwo Cyfryzacji.

To pokazuje, jak wielka jest skala codziennych cyberataków, które są wycelowane nie tylko w obywateli, ale także podmioty publiczne.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji