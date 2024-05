Od tego roku Netflix będzie transmitował mecze w Boże Narodzenie

Netflix oznajmił, że w tegoroczne Boże Narodzenie zamierza transmitować dwa mecze. To znak, że idzie nowe. Platforma cały czas zwiększa wysiłki, mające na celu dodanie większej listy programów na żywo do swojej oferty.

Netflix z meczami na żywo na święta

Netflix dostał prawa do transmisji dwóch meczy National Football League. Na platformie znajdzie się także co najmniej jedna gra w Boże Narodzenie w 2025 oraz 2026 roku. Wszystko to odbędzie się w ramach ekskluzywnej umowy na trzy sezony.

Umowa ta jest pierwszą, w której Netflix uzyskał licencję na prawa do pokazania jednej z największych lig sportowych na świecie i po raz pierwszy będzie pokazywał mecz piłki na żywo.

Nie istnieją coroczne wydarzenia na żywo, sportowe, ani inne, które mogłyby się równać z widownią, jaką przyciąga futbol NFL

- powiedziała szefowa treści Netflixa, Bela Bajaria

Spółka nie ujawniła warunków finansowych transakcji. Według "Bloomberg News", Netflix zapłaci za jeden mecz mniej niż 150 milionów dolarów.

Przypomnijmy, że NFL to najchętniej oglądana liga sportowa w USA. A wydarzenie Super Bowl nie ma sobie równych, jeśli chodzi o oglądalność. Tegoroczny mecz Kansas City Chiefs kontra San Francisco 49ers przyciągnął rekordową liczbę 123,7 milionów widzów.

Nie tylko mecze na Netflixie

Netflix w ostatnim czasie zwrócił się w kierunku wydarzeń na żywo oraz sportowi, bo zatrzymać swoich użytkowników i dalej rozwijać swoją działalność reklamową. Niedawno transmitował na żywo pojedynek tenisowy pomiędzy Rafaelem Nadalem i Carlosem Alcarazem.

Netflix nie tylko eksperymentuje ze sportem, on to kupuje

- powiedział Ross Benes, analityk z firmy Emarketer

Źródło zdjęć: Impact Photography / Shutterstock.com

Źródło tekstu: reuters.com