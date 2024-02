Netflix w tym roku podniesie ceny i to znacząco. Nie ominie to Polski

Chociaż Netflix już jest jedną z najdroższych platform streamingowych, to firma nie ma zamiaru się zatrzymywać. W tym roku powinniśmy spodziewać się kolejnego wzrostu cen.

Netflix jest jedną z najdroższych usług streamingowych. Za dostęp do największych konkurentów, w tym Max, Disney+ czy SkyShowtime, musimy płacić dużo mniej. Jednak firmie to nie przeszkadza i w tym roku prawdopodobnie dojdzie do kolejnej podwyżki, która może też dotknąć Polskę.

Netflix podniesie ceny pakietów

Takie wnioski wysnuli eksperci z firmy analitycznej UBS Securities. Ich zdaniem w tym roku powinniśmy spodziewać się nawet 15-procentowego wzrostu cen za pakiety Netflixa. Podwyżka ma być spowodowana chęcią zwiększenia przychodów firmy. Netflix chce w 2024 roku urosnąć aż o 15 proc., gdzie w 2023 roku wzrost przychodów wynosił 7 proc.

Opinia jest częściowo oparta na słowach Grega Petersa, który jest jednym z prezesów firmy. W trakcie telekonferencji na temat wyników w czwartym kwartale 2023 roku powiedział on, że w ostatnim czasie wstrzymywali się z podniesieniem cen. W tym roku nie zamierzają już tego robić. Podwyżki na pewno dosięgną największe rynki, w tym amerykański, brytyjski oraz francuski, ale nie można wykluczyć, że także polski.

Będziemy nadal monitorować inne kraje i próbować ocenić, czy dostarczymy wystarczająco dużo dodatkowej wartości rozrywkowej, aby poprosić klientów o zapłacenie nieco więcej i utrzymać to pozytywne koło zamachowe, dzięki któremu możemy zainwestować w więcej świetnych filmów, seriali i gier dla tych członków. Podsumowując, możemy powiedzieć, że wracamy do normalnej działalności.

- powiedział Peters.

Właśnie dlatego nie możemy wykluczyć, że podwyżki dotkną także Polskę. Zresztą firma UBS Securities przewiduje, że tak się właśnie stanie. Wzrost cen ma dotknąć większość krajów i trudno oczekiwać, że akurat nas to ominie.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Variety