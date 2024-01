Netflix dołoży reklam. Tym razem nie w filmach

Netflix szuka nowych sposobów na zarobek. Dodatkowe opłaty mogą pojawić się w innej usłudze serwisu, która nie jest związana z filmami i serialami.

Wiele osób wciąż może nie zdawać sobie z tego sprawy, ale Netflix to dzisiaj nie tylko filmy, seriale i programy. Od jakiegoś czasu serwis oferuje też dostęp do gier. Te, chociaż cieszą się coraz większym zainteresowaniem, wciąż mają niewielu użytkowników. Pomimo tego Netflix myśli już, jak może na tym zarabiać.

Gry na Netflix

W 2023 roku gry na Netflixie zostały pobrane aż 81,2 mln razy. To prawie trzy razy więcej niż w 2022 roku, kiedy wynik ten wynosił zaledwie 28,7 mln. Chociaż wydaje się, że postęp jest duży, to wciąż z gier na Netlixie korzysta zaledwie 1 proc. wszystkich użytkowników platformy. To nie przeszkadza im w myśleniu, jak na grach mogą zarabiać.

Do tej pory gry na Netflixie dostępne były w wersji free-to-play. Oznacza to, że użytkownicy nie musieli za nie dodatkowo płacić. To jednak może się zmienić. Netflix myśli już o dodaniu do gier reklam oraz mikrotransakcji. W przyszłości mogą być też płatne większe produkcje.

Warto przypomnieć, że firma zatrudniła kilku ekspertów w dziedzinie gier, więc niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości zobaczymy też ich autorskie produkcje. Netflix myśli też o uruchomieniu grania w chmurze na wzór GeForce NOW.

Zobacz: Arcane: Season 2. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Jacqueline Aguilera / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Wall Street Journal