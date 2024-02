Netflix chce, abyś płacił więcej. Załatwi to siłą

Netflix już 2 lata temu wprowadził najtańszy pakiet z reklamami. Teraz okazuje się, że materiały promocyjne przed filmami i serialami to tylko jedno z nieudogodnień. Platforma zaczęła ograniczać dostęp do części materiałów użytkownikom z najtańszym abonamentem.

Coraz więcej użytkowników Netflixa donosi, że nie mogą oglądać wszystkich filmów i seriali, które są dostępne na platformie. Przy wielu z nich pojawia się informacja, że do ich obejrzenia konieczne jest wykupienie droższego pakietu. Sytuacja dotyczy osób, które mają najtańszy abonament, w którym wyświetlane są reklamy.

Wait, you can't even access all content on Netflix if you're on the ad-supported plan?



So besides removing content on all these streaming services, now there's gated content for lowered tier subscribers. pic.twitter.com/6ej96tNCtG