Netflix w maju odpala kanonadę hitów. Tego nie wolno ci przegapić

Jak co miesiąc, Netflix przygotowuje dla swoich użytkowników garść ciekawych filmów do obejrzenia. Maj jest bardzo bogaty pod tym względem. Podpowiadamy, co warto zobaczyć.

Netflix słynie z tego, że doskonale umie przyciągnąć uwagę widzów. W maju, nie zabraknie kontynuacji długo wyczekiwanego serialu "Bridgertonowie", premiery filmu "Akademia Pana Kleksa" oraz widowiskowego filmu "Atlas" z Jennifer Lopez w roli głównej. Oto, 5 pozycji, które warto zobaczyć w pierwszej kolejności.

1. Bridgertonowie powracają z impetem na salony

To już 3 sezon opowiadający o perypetiach wyższych sfer. Kostiumowy serial o Bridgertonach przyniesie wiele emocji fanom intryg dworskich i balowej teatralności. Przypomnijmy, że premiera serialu jest chyba najdłużej wyczekiwaną premierą ostatniego czasu. Biorąc pod uwagę, że Netflix ostatnie odcinki wypuścił w marcu 2022 roku, fani mogli czuć się dość rozczarowani czekaniem. Niestety, na opóźnienia wpłynęły strajki scenarzystów i aktorów, które wówczas miały miejsce.

2. "Akademia Pana Kleksa" uwspółcześniona wersja kinowego hitu sprzed lat

To propozycja dla dzieci, ale nie do końca. Rekomendowany powyżej 7 roku życia, to film dla całej rodziny. To hit kinowy z lekko feminizującą nutą, który ponownie zabiera nas w świat, tym razem, Ady Niezgódki, adeptki Akademii Pana Kleksa. To nic innego, jak współczesna wersja słynnej produkcji wszechczasów. W obsadzie ponownie uda nam się zobaczyć Piotra Fronczewskiego, Tomasza Kota i Antonina Litwiniak.

3. "Kolory zła: czerwień" nasz rodzimy thiller

Trzeba przyznać, że ta polska propozycja filmowa zapowiada się nad wyraz dobrze. Ten thiller z morderstwem w tle, to ekranizacja książki Małgorzaty Oliwii Sobczak. W obsadzie Jakub Gierszał i Maja Ostaszewska. Jest małe prawdopodobieństwo zatem, że coś pójdzie nie tak.

4. "Atlas" - czy Jennifer Lopez zdoła ocalić ludzki gatunek?

W maju nie mogło zabraknąć thillera sci-fi. Tym razem, Jennifer Lopez da się nam poznać w roli analityczki-antyterrorystki, która nie będzie szczędziła wysiłków, aby ocalić ludzki gatunek. Czy uda jej się przezwyciężyć sztuczną inteligencję? Z pomocą przyjdą nieoczekiwane sojusze i jedno jest pewne - akcji nie zabraknie.

5. "Bez lukru", czyli kulisy branży płatków śniadaniowych

To całkiem nowa, wielce sympatyczna filmowa propozycja platformy Netflix. To lekka komedia z Jerrym Seinfeldem i Melissą McCarthy, która opowie nam o kulisach branży płatków śniadaniowych. Tak zupełnie bez lukru i z przymróżeniem oka. Wraz z bohaterami przeniesiemy się do lat 60., w którym firmy prześcigują się w próbie stworzenia ciastka, któremu przyjdzie odmienić śniadania na zawsze.

