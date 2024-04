Jabłko wpadnie do SkyShowtime jeszcze w kwietniu

Jeszcze w tym miesiącu w ofercie serwisu SkyShowtime pojawi się nowy serial, który jest adaptacją bestsellerowej powieści New York Timesa, napisanej przez Liane Moriarty. W Polsce znana jest ona pod tytułem Niedaleko pada jabłko.

Serial Apples Never Fall (Niedaleko pada jabłko) będzie od 23 kwietnia 2024 roku do obejrzenia wyłącznie na platformie SkyShowtime. W dniu premiery zostaną udostępnione trzy pierwsze odcinki, a kolejne będą dodawane co tydzień. W sumie odcinków jest siedem.

Nowość oparta jest na powieści, która na polski rynek trafiła z tytułem "Niedaleko pada jabłko". Napisała ją Liane Moriarty. Historia opowiada o pozornie idealnej rodzinie Delaneyów. Byli trenerzy, Stan (Sam Neill) i Joy (Annette Bening), sprzedali swoją renomowaną szkołę tenisa i są gotowi wejść w złotą jesień swojego życia. Z radością oczekują spędzenia czasu z czwórką dorosłych już dzieci (Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan -Turner, Essie Randles). Wszystko jednak zmienia się, kiedy do ich drzwi puka ranna młoda kobieta, wnosząca do ich życia adrenalinę, za którą tak tęsknili. Gdy pewnego dnia Joy niespodziewanie znika, jej dzieci zmuszone są do ponownego przyjrzenia się tzw. idealnemu małżeństwu swoich rodziców – tym razem w obliczu wychodzących na jaw mrocznych rodzinnych sekretów.

Melanie Marnich, pełniąca obowiązki scenarzystki, showrunnerki i producentki wykonawczej, powiedziała:

Nigdy nie potrafiłam oprzeć się historii, która jest niczym wakacje pozwalające całkowicie zapomnieć o codzienności, a przy tym tak wspaniale właśnie o codzienności opowiada. Dokładnie taka jest powieść „Niedaleko pada jabłko” Liane Moriarty.

Bohaterami tej wciągającej, pełnej tajemnic i zwrotów akcji historii są Delaneyowie, których poczucie humoru, osobiste dramaty, marzenia i złożoność sprawiły, że zapragnęłam przenieść tę fantastyczną opowieść na ekran. Mam poczucie, że ich rodzina ma coś do powiedzenia każdemu z nas. Wydarzenia w ich życiu pomagają nam przyjrzeć się bliżej złożonym aspektom miłości, statusowi wieloletniego małżeństwa, a także próbom odnalezienia siebie zarówno w rodzinie, jak i poza nią. Fascynujące było dla mnie pisanie o rzeczywistych, dorosłych problemach z jakimi borykają się Delaneyowie, takich jak bolesne poświęcenia, na jakie czasem muszą zdobywać się rodzice, aby chronić swoje małżeństwo i rodzinę. W sposób pozbawiony lukru pokazujemy też, jak wygląda życie pracującej matki i żony, kiedy podążamy za Joy w głąb tajemnicy, która jest sercem tej historii.

Podsumowując, Apples Never Fall to szczery serial opowiadający o tym, jak to jest być częścią niezwykle skomplikowanej rodziny. Czyli właściwie każdej rodziny… W pokoju scenarzystów często powtarzaliśmy: "u Delaneyów mogłoby wydarzyć się coś naprawdę mrocznego i złego, a my i tak chętnie wpadlibyśmy do nich na drinka."

Dziękujemy wszystkim, którzy czekają na ten serial. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba.

David Heymana, producent wykonawczy, dodał:

"Niedaleko pada jabłko" to jedna z najlepszych powieści Liane Moriarty. Jestem dumny i niezwykle wdzięczny za możliwość przeniesienia tego dzieła na ekran. Obserwowanie rodziny Delaneyów – którzy za maską tzw. rodziny idealnej skrywają całą masę tajemnic – bywa momentalnie upiornie zabawne, innym razem bolesne i poruszające. Nieustannie trzyma nas jednak w napięciu. Postacie stworzone przez Liane są wyraziste i złożone, a historia, którą opowiada, pokazuje, że ci, których najbardziej kochamy, potrafią nas najbardziej skrzywdzić. Dla mnie to doskonały przepis na wciągający serial telewizyjny. Ze wspaniałą showrunnerką Melanie Marnich oraz wybitną obsadą – z Annette Bening i Samem Neillem na czele – udało się nam stworzyć poruszającą i pełną emocji adaptację literackiego pierwowzoru.

Serwis SkyShowtime jest dostępny poprzez aplikację na urządzeniach z systemem iOS i Android, na tvOS, Android TV, Google Chromecast, LG TV i Samsung TV oraz bezpośrednio na stronie www.skyshowtime.com. Miesięczna subskrypcja SkyShowtime kosztuje 24,99 zł (bez reklam).

Źródło zdjęć: SkyShowtime

Źródło tekstu: SkyShowtime