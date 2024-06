Rząd prześwietli smartfony Polaków. Jest projekt ustawy

Na stronie internetowej Sejmu RP pojawił się projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, datowany na 21 maja 2024 roku. Znajdują się w nim zapisy, które wzbudzają spore kontrowersje. Chodzi przede wszystkim o Art. 43, w którym jest mowa o udostępnianiu przez firmy telekomunikacyjne informacji przesyłanych przez ich klientów na przykład za pomocą komunikatorów internetowych czy SMS-ów, a także wielu innych danych, aż 10 różnym polskim służbom. Są wśród nich następujące służby uprawnione:

Co istotne, dostęp do danych, o którym mowa powyżej, będzie mógł następować bez nakazu sądu, co rodzi w wielu osobach obawy przed nadużyciami ze strony służb uprawnionych. Niektórzy podnoszą również, że proponowane przepisy są niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a konkretnie z Art. 51 ust.2, który stwierdza, że:

Niestety, stwierdzenie "niezbędne w demokratycznym państwie prawnym" nie jest w żaden jednoznaczny sposób zdefiniowane, więc w zasadzie można pod to podciągnąć niemal wszystko. Wiele tu zależy od pomysłowości osób tworzących nowe przepisy prawa, w tym projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej.

Oprócz poznania projektu samej ustawy, warto również zajrzeć do uzasadnienia. W części dotyczącej Art.43 ust.1 czytamy:

W art. 43 ust. 1 pkt 1 lit. a dodano obowiązek udostępniania uprawnionym podmiotom danych lokalizacyjnych powstających lub transmitowanych w sieci telekomunikacyjnej innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w ramach roamingu krajowego oraz posiadanych przez nich danych o lokalizacji, w sposób zapewniający bieżącą i aktualną lokalizację urządzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na technologię świadczonej usługi, co zapewni pełniejsze wykonywanie zadań przez uprawnione podmioty. Proponowana zmiana umożliwi uzyskiwanie przez podmioty uprawnione podczas realizacji kontroli operacyjnej danych lokalizacyjnych urządzenia końcowego, które działa w sieci innego przedsiębiorcy w ramach roamingu krajowego oraz zapewni dostęp do aktualnej lokalizacji niezależnie od tego czy zostało wykonane połączenie.

Wskazać należy, że w zakresie uzyskiwania danych lokalizacyjnych, wprowadzenie wymogu obligującego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do udostępniania aktualnej lokalizacji urządzenia końcowego działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także agregacji i udostępniania danych dotyczących lokalizacji urządzenia pracującego w ramach usługi roamingu krajowego (świadczonej przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego), umożliwi uprawnionym służbom bieżący, efektywny i niezakłócony dostęp do danych lokalizacyjnych. To zaś umożliwi prawidłową realizację zadań wynikających z ustawowych kompetencji służb specjalnych, w szczególności w przypadku prowadzenia działań o charakterze dynamicznym. Brak przepisu mógłby spowodować, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą przekazywać podmiotom uprawnionym ostatnią, posiadaną przez siebie pozycję urządzeń końcowych. Rozwiązanie to jednoznacznie rozstrzyga o obowiązku przekazywania podmiotom uprawnionym aktualnych danych o położeniu końcowych urządzeń abonenckich.

Dodatkowo wskazać należy, że obecnie przedsiębiorcy telekomunikacyjni z uwagi na treść obowiązujących przepisów mogą twierdzić, że nie mają obowiązku przekazywać danych uprawnionym podmiotom. Obecny art. 179 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret drugie Pt wskazuje na przekazywanie danych „posiadanych przez przedsiębiorcę”. Art. 166 Pt określa podstawy przetwarzania danych o lokalizacji, wskazując przy tym w ust. 4, że dane o lokalizacji mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów niezbędnych do świadczenia usług o wartości wzbogaconej (a świadczenie tych usług nie musi wymagać ciągłego przetwarzania danych o lokalizacji). Z uwagi na, w szczególności, na te zapisy Pt, doprecyzowano kwestie retencji w/w danych.

Natomiast wprowadzenie projektowanych przepisów dotyczących agregacji i udostępniania danych odnoszących się do lokalizacji urządzenia końcowego pracującego w ramach usługi roamingu krajowego (świadczonej przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego) zapobiega powstaniu znacznych różnic w informacjach dotyczących lokalizacji takiego urządzenia, spowodowanych tym, że odległość między faktyczną lokalizacją użytkownika, a lokalizacją podaną przez przedsiębiorcę może być bardzo duża, w skrajnych przypadkach lokalizacja podawana przez przedsiębiorcę może być wskazywana nawet w innym województwie niż faktycznie użytkownik urządzenia końcowego przebywa.

Dokonano także rozszerzenia katalogu uprawnionych podmiotów. Proponowana zmiana w projekcie ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (Pke) wynika z wejścia w życie z dniem 14 grudnia 2022 r. ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniającej ustawę o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1933) w zakresie dotyczącym ujęcia w katalogu uprawnionych podmiotów, o których mowa w art. 179 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Pt), Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej.

W art. 43 ust. 1 pkt 2 doprecyzowano, że przedsiębiorca telekomunikacyjny nie „utrwala i udostępnia komunikaty i dane” lecz jest obowiązany do „zapewnienia warunków technicznych do utrwalania i udostępniania, na własny koszt, na rzecz sądu i prokuratora, przez podmiot wskazany w postanowieniu sądu lub prokuratora, komunikatów elektronicznych i danych, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, co jest zgodne z praktyką.