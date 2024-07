Netflix nie zgadza się z nowym prawem. Pójdzie do sądu?

Zanosi się na niezłe zamieszanie na kanadyjskim rynku medialnym. Wszystko przez nowy podatek dla międzynarodowych gigantów streamingowych.

Nowy podatek dla Netflixa

Tamtejszy regulator prawa telewizyjnego - Kanadyjska Komisja Radiowo-Telewizji i Telekomunikacji (CRTC) wprowadziła właśnie obowiązkową opłatę wysokości 5% przychodów z tamtejszego rynku dla wszystkich platform streamingowych. Nowy podatek ma na celu wsparcie dla lokalnych mediów.

Nie tylko Netflix oburzony

Z nową daniną nie zgadzają się oczywiście największe platformy streamingowego. Stworzyły one nawet wspólny organ - Motion Picture Association, w którego skład weszły między innymi Netflix i Walt Disney Co. Organizacja zapowiedziała już skierowanie tej sprawy do sądu.

Decyzja kanadyjskich władz nie ma żadnych rozsądnych podstaw, by wymagać takich płatności od zagranicznych przedsiębiorstw, świadczących swoje usługi online. CRTC działa nierozsądnie zmuszając zagraniczne firmy internetowe do przekazywania środków na rzecz lokalnych firm.

- możemy przeczytać w komunikacie przedstawionym przez platformy streamingowe.

Według szacunków kanadyskiego regulatora nowe przepisy, które mają wejść w życie we wrześniu tego roku mogą przynieść dodatkowe 146 milionów dolarów rocznie.

Zobacz: To jedna z większych premier Netflixa w lipcu. Finałowy sezon!

Zobacz: Dobra wiadomość dla fanów Stranger Things

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: rafapress / Shutterstock.com

Źródło tekstu: reuters.com