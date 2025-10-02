Viralowy trend z piciem octu. Naukowcy przyznali się do błędu

Eksperci też mogą się pomylić

Stało się. BMJ Group wycofało szeroko komentowane badania na temat odchudzającego działania octu jabłkowego. Próby powtórzenia wyników spotkały się z niepowodzeniem, a liczne nieprawidłowości podważyły wiarygodność badań. Autorzy przyznali się do błędów i ostrzegli, aby nie powoływać się już na zdyskredytowane wyniki.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wykryte błędy co prawda okazały się uczciwymi pomyłkami, ale jednak autorzy badania zgodzili się z decyzją o wycofaniu badania.

Łyżeczka octu jabłkowego jednak nas nie odchudzi

Chodzi o badania sugerujące, że niewielkie ilości octu jabłkowego, spożywane codziennie, mogą pomóc osobom z nadwagą lub otyłością w utracie wagi. Większość z nas kojarzy viralowe filmy w mediach społecznościowych, w których influencerzy promują rozpoczęcie dnia od wypicia kilku łyżeczek octu rozcieńczonego z wodą.

Wyniki tego niewielkiego badania, o którym mowa, że zostało zdyskredytowane, zostały opublikowane w czasopiśmie BMJ Nutrition, Prevention & Health w marcu 2024, a jego wyniki podano do publicznej wiadomości w komunikacie prasowym. I nie da się ukryć, że akurat te konkretne wyniki badań wzbudziły wówczas szerokie zainteresowanie międzynarodowe, a media społecznego wręcz oszalały na punkcie tego trendu.