Viralowy trend z piciem octu. Naukowcy przyznali się do błędu
A jednak badania okazały się błędne. Szeroko komentowane badanie dotyczące utraty wagi po zastosowaniu octu jabłkowego okazały się niepoprawne. Eksperci odkryli poważne błędy w danych i analizach.
Eksperci też mogą się pomylić
Stało się. BMJ Group wycofało szeroko komentowane badania na temat odchudzającego działania octu jabłkowego. Próby powtórzenia wyników spotkały się z niepowodzeniem, a liczne nieprawidłowości podważyły wiarygodność badań. Autorzy przyznali się do błędów i ostrzegli, aby nie powoływać się już na zdyskredytowane wyniki.
Wykryte błędy co prawda okazały się uczciwymi pomyłkami, ale jednak autorzy badania zgodzili się z decyzją o wycofaniu badania.
Łyżeczka octu jabłkowego jednak nas nie odchudzi
Chodzi o badania sugerujące, że niewielkie ilości octu jabłkowego, spożywane codziennie, mogą pomóc osobom z nadwagą lub otyłością w utracie wagi. Większość z nas kojarzy viralowe filmy w mediach społecznościowych, w których influencerzy promują rozpoczęcie dnia od wypicia kilku łyżeczek octu rozcieńczonego z wodą.
Wyniki tego niewielkiego badania, o którym mowa, że zostało zdyskredytowane, zostały opublikowane w czasopiśmie BMJ Nutrition, Prevention & Health w marcu 2024, a jego wyniki podano do publicznej wiadomości w komunikacie prasowym. I nie da się ukryć, że akurat te konkretne wyniki badań wzbudziły wówczas szerokie zainteresowanie międzynarodowe, a media społecznego wręcz oszalały na punkcie tego trendu.
Na chwilę obecną wyniki badania są niewiarygodne, a dziennikarze i inne osoby nie powinni się już powoływać na wyniki tego badania, ani wykorzystywać ich w przyszłych materiałach prasowych.