Kasy samoobsługowe to dopiero początek. Nie pogadasz z kasjerem

W najbliższych latach może nas czekać prawdziwa rewolucja w zakupach stacjonarnych. Kasy samoobsługowe mogą całkowicie zastąpić kasjerów.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:43
4
Takie wnioski można wysunąć na podstawie badania firmy LiveCareer. Opublikowała ona listę 10 zawodów, które są szczególnie zagrożone postępującym rozwojem sztucznej inteligencji. Znaleźli się na niej między innymi sklepowi kasjerzy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co dalej z kasami samoobsługowymi?

Zdaniem LiveCareer kasjerzy są szczególnie zagrożeni utratą pracy z powodu AI, ponieważ wykonują łatwe i powtarzalne czynności. W związku z tym mogą zostać łatwo zastąpieni przez sztuczną inteligencję.

Zresztą dzieje się to już teraz. W krajach rozwiniętych przybywa kas samoobsługowych oraz sklepów automatycznych, w których to system sam skanuje produkty, oblicza należność, a do tego przetwarza płatności. Poza tym AI potrafi rozpoznać braki na półkach i automatycznie złożyć zamówienie na kolejne produkty.

Wśród innych, zagrożonych zawodów znaleźli się: telemarketerzy, którzy również są już zastępowani przez boty, pracownicy fast foodów, podstawowa obsługa klientów, tłumacze, magazynierzy, asystenci prawni, młodsi analitycy badań rynkowych, korektorzy, redaktorzy oraz copywriterzy.

LiveCareer przekonuje, że do 2030 roku około 5,5 proc. stanowisk zostanie zastąpionych przez sztuczną inteligencję. Kolejne 13,4 proc. znacząco się zmieni w związku z wykorzystaniem AI.

Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: LiveCareer