Realme odkrywa karty. Realme GT 8 Pro z wyjątkowym aparatem RICOH
Nadchodzący Realme GT 8 Pro zapowiada się na kolejnego fotograficznego flagowca z najwyższej półki. Producent ujawnił, co przyniesie współpraca z japońską firmą RICOH.
Producenci smartfonów ścigają się na coraz lepsze zestawy aparatów, ale wielkości i rozdzielczości matryc, ani nawet dobra optyka, nie oznaczają automatycznie, że zdjęcia wyjdą dobre. Ważne jest też zastosowanie unikatowych rozwiązań i procesjonalnych algorytmów obrazowania. Firma Realme poinformowała dziś o zawarciu długoterminowego i strategicznego porozumienia z japońską marką RICOH, która ma ponad 30-letnie doświadczenie w przetwarzaniu obrazu i fotografii. Efekty tej współpracy zobaczymy już w nadchodzącym smartfonie Realme GT 8 Pro.
Realme GT 8 Pro jak aparat RICOH GR
Obydwaj producenci chcą nawiązać do rodziny aparatów kompaktowych i cyfrowych RICOH GR. Realme i RICOH zastosowały w GT 8 Pro szereg personalizowanych rozwiązań. Główny aparat urządzenia wykorzystuje nowe soczewki o wysokiej przezroczystości, opracowane wspólnie z RICOH IMAGING. Realme podkreśla, że obiektyw ten spełnia optyczne standardy RICOH GR, a co więcej, ma powłoki przeciwodblaskowe, wyższą zdolność rozdzielczą i minimalne zniekształcenia.
W zbliżającym się flagowcu zastosowano także specjalny tryb RICOH GR. Użytkownik po przesunięciu palcem uzyska dostęp do interfejsu, który naśladuje szybkość uruchamiania aparatów RICOH GR i odtwarza charakterystyczny dźwięk migawki znany z RICOH GR IV. Co więcej, tryb migawki pozwoli na precyzyjne ustawienie odległości ogniskowania, co ma gwarantować natychmiastowe zrobienie ostrych zdjęć.
Użytkownicy GT 8 Pro będą mogli korzystać z dwóch klasycznych ogniskowych RICOH GR: 28 mm do szerokich kadrów i 40 mm do portretów. Z kolei tryb wizjera pozwoli ukryć wszystkie ustawienia, dzięki czemu można w pełni skupić się na uchwyceniu chwili. Dodatkowo smartfon zawiera pięć ekskluzywnych, klasycznych tonów RICOH GR, stworzonych na podstawie wieloletniego doświadczenia marki.
Klasyczne tony RICOH GR, z których będą mogą skorzystać posiadacze Realme GT 8 Pro, to: pozytyw, negatyw, wysoki kontrast B&W, standardowy oraz monochromatyczny. Zostały one stworzone na podstawie setek testów oświetlenia i kolorów, na podstawie doświadczeń RICOH. Wszystko ma się sprawdzić zwłaszcza w fotografii ulicznej.
Realme zapowiada też dodatkowe detale, takie jak znaki wodne w stylu RICOH GR, specjalne albumy z etykietami GR oraz możliwość udostępniania ustawień tonalnych.
Z przecieków wynika, że zestaw aparatów w Realme GT 8 Pro jest złożony z głównego sensora 50 Mpix (Sony LYT808) oraz aparatu 200 Mpix (1/1.56 cala) z peryskopowym teleobiektywem, pozwalającym uzyskać trzykrotny zoom optyczny i z funkcją makro od 10 cm. Za wydajność odpowiadać będzie Snapdragon 8 Elite Gen 5, a energię dostarczy akumulator o pojemności ponad 7000 mAh z ładowaniem 120 W.