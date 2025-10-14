Realme odkrywa karty. Realme GT 8 Pro z wyjątkowym aparatem RICOH

Producenci smartfonów ścigają się na coraz lepsze zestawy aparatów, ale wielkości i rozdzielczości matryc, ani nawet dobra optyka, nie oznaczają automatycznie, że zdjęcia wyjdą dobre. Ważne jest też zastosowanie unikatowych rozwiązań i procesjonalnych algorytmów obrazowania. Firma Realme poinformowała dziś o zawarciu długoterminowego i strategicznego porozumienia z japońską marką RICOH, która ma ponad 30-letnie doświadczenie w przetwarzaniu obrazu i fotografii. Efekty tej współpracy zobaczymy już w nadchodzącym smartfonie Realme GT 8 Pro.

Realme GT 8 Pro jak aparat RICOH GR

Obydwaj producenci chcą nawiązać do rodziny aparatów kompaktowych i cyfrowych RICOH GR. Realme i RICOH zastosowały w GT 8 Pro szereg personalizowanych rozwiązań. Główny aparat urządzenia wykorzystuje nowe soczewki o wysokiej przezroczystości, opracowane wspólnie z RICOH IMAGING. Realme podkreśla, że obiektyw ten spełnia optyczne standardy RICOH GR, a co więcej, ma powłoki przeciwodblaskowe, wyższą zdolność rozdzielczą i minimalne zniekształcenia.

W zbliżającym się flagowcu zastosowano także specjalny tryb RICOH GR. Użytkownik po przesunięciu palcem uzyska dostęp do interfejsu, który naśladuje szybkość uruchamiania aparatów RICOH GR i odtwarza charakterystyczny dźwięk migawki znany z RICOH GR IV. Co więcej, tryb migawki pozwoli na precyzyjne ustawienie odległości ogniskowania, co ma gwarantować natychmiastowe zrobienie ostrych zdjęć.

Użytkownicy GT 8 Pro będą mogli korzystać z dwóch klasycznych ogniskowych RICOH GR: 28 mm do szerokich kadrów i 40 mm do portretów. Z kolei tryb wizjera pozwoli ukryć wszystkie ustawienia, dzięki czemu można w pełni skupić się na uchwyceniu chwili. Dodatkowo smartfon zawiera pięć ekskluzywnych, klasycznych tonów RICOH GR, stworzonych na podstawie wieloletniego doświadczenia marki.

Klasyczne tony RICOH GR, z których będą mogą skorzystać posiadacze Realme GT 8 Pro, to: pozytyw, negatyw, wysoki kontrast B&W, standardowy oraz monochromatyczny. Zostały one stworzone na podstawie setek testów oświetlenia i kolorów, na podstawie doświadczeń RICOH. Wszystko ma się sprawdzić zwłaszcza w fotografii ulicznej.

Realme zapowiada też dodatkowe detale, takie jak znaki wodne w stylu RICOH GR, specjalne albumy z etykietami GR oraz możliwość udostępniania ustawień tonalnych.