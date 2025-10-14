Denerwują cię reklamy? Google pozwoli je usunąć, ale jest haczyk

Szukając czegoś w internecie, zdecydowana większość użytkowników korzysta z wyszukiwarki Google. Jednak nie zawsze dostajemy tam najlepiej dopasowane wyniki. Niektóre z nich są reklamami, na których amerykański gigant zarabia. Właśnie dlatego najnowszy ruch Google jest trochę zaskakujący, ponieważ pozwoli nam pozbyć się reklam w wynikach wyszukiwania. No przynajmniej częściowo.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak wyłączyć reklamy w wynikach wyszukiwania?

Google ogłosił ważną zmianę, związaną z wynikami wyszukiwania. Do tej pory każda reklama była oznaczona odpowiednim tagiem. Teraz wszystkie zostaną umieszczone w osobnej sekcji, która również będzie odpowiednio oznaczona i umieszczona na samej górze wyników wyszukiwania. Co więcej, da się tę sekcję wyłączyć.

No ale oczywiście musi być tutaj haczyk. Niestety, nie będzie tak, że wyniki sponsorowane możemy wyłączyć i pozbyć się ich na zawsze. Aż tak dobrze to nie ma. Zamiast tego Google oferuje możliwość zwinięcia sekcji reklam. Rzecz w tym, że przycisk do tego będzie znajdował się na samym dole sponsorowanych wyników wyszukiwania. Tym samym konieczne będzie przescrollowanie reklam, więc siłą rzeczy i tak musimy je obejrzeć.