Denerwują cię reklamy? Google pozwoli je usunąć, ale jest haczyk

Google zdecydował się na dość zaskakujący ruch. Firma pozwoli użytkownikom na wyłączenie reklam w wynikach wyszukiwania, ale oczywiście jest mały haczyk.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:20
Szukając czegoś w internecie, zdecydowana większość użytkowników korzysta z wyszukiwarki Google. Jednak nie zawsze dostajemy tam najlepiej dopasowane wyniki. Niektóre z nich są reklamami, na których amerykański gigant zarabia. Właśnie dlatego najnowszy ruch Google jest trochę zaskakujący, ponieważ pozwoli nam pozbyć się reklam w wynikach wyszukiwania. No przynajmniej częściowo.

Jak wyłączyć reklamy w wynikach wyszukiwania?

Google ogłosił ważną zmianę, związaną z wynikami wyszukiwania. Do tej pory każda reklama była oznaczona odpowiednim tagiem. Teraz wszystkie zostaną umieszczone w osobnej sekcji, która również będzie odpowiednio oznaczona i umieszczona na samej górze wyników wyszukiwania. Co więcej, da się tę sekcję wyłączyć.

No ale oczywiście musi być tutaj haczyk. Niestety, nie będzie tak, że wyniki sponsorowane możemy wyłączyć i pozbyć się ich na zawsze. Aż tak dobrze to nie ma. Zamiast tego Google oferuje możliwość zwinięcia sekcji reklam. Rzecz w tym, że przycisk do tego będzie znajdował się na samym dole sponsorowanych wyników wyszukiwania. Tym samym konieczne będzie przescrollowanie reklam, więc siłą rzeczy i tak musimy je obejrzeć.

Można powiedzieć, że to sytuacja, w której wilk jest syty i owca cała. Użytkownicy dostali możliwość pozbycia się reklam, a jednocześnie Google nie traci, bo i tak muszą je do pewnego stopnia obejrzeć. Na pewno nie jest to idealne rozwiązanie, ale lepszy rydz niż nic.

Zródła zdjęć: Thaspol Sangsee / Shutterstock.com, Google
Źródła tekstu: PhoneArena