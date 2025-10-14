Google daje prezent. Zaoszczędzisz na tym ponad 1100 zł

Jak wyjaśnia Google, nowa inicjatywa ma na celu wsparcie edukacji oraz przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy. Dzięki nowej promocji studenci i studentki w Polsce, którzy mają ukończone 18 lat, mogą zarejestrować się, aby bezpłatnie korzystać z pakietu Google AI Pro przez 12 miesięcy. Pakiet obejmuje najbardziej zaawansowane narzędzia Google oparte na AI.

Pakiet Google AI Pro kosztuje 97,99 zł na miesiąc, czyli roczny pakiet ma wartość 1175,88 zł (a odliczając darmowy pierwszy miesiąc w standardowej promocji na start – 1077,89 zł).

Rejestracja dla studentów jest możliwa do 9 grudnia na stronie https://gemini.google/students. Pakiet Google AI Pro obejmuje dostęp do zaawansowanych narzędzi AI, w tym:

Gemini 2.5 Pro: najbardziej zaawansowany model AI Google, który zapewnia pomoc przy pisaniu i wyjaśnianiu zadań akademickich. Umożliwia zadawanie pytań i przesyłanie obrazów.

najbardziej zaawansowany model AI Google, który zapewnia pomoc przy pisaniu i wyjaśnianiu zadań akademickich. Umożliwia zadawanie pytań i przesyłanie obrazów. Deep Research: pozwala oszczędzać czas dzięki niestandardowym raportom badawczym, które zawierają szczegółowe informacje z setek witryn. W przypadku modelu 2.5 Pro oferowany jest wyższy poziom dostępu do funkcji Deep Research.

pozwala oszczędzać czas dzięki niestandardowym raportom badawczym, które zawierają szczegółowe informacje z setek witryn. W przypadku modelu 2.5 Pro oferowany jest wyższy poziom dostępu do funkcji Deep Research. Veo 3: narzędzie, które przekształca tekst lub zdjęcia w 8-sekundowe filmy z dźwiękiem, co może być pomocne przy tworzeniu prezentacji lub projektów filmowych.

narzędzie, które przekształca tekst lub zdjęcia w 8-sekundowe filmy z dźwiękiem, co może być pomocne przy tworzeniu prezentacji lub projektów filmowych. Nano Banana: aplikacja do transformacji obrazów, która pozwala na tworzenie wizualizacji na podstawie pomysłów, np. projektów logo czy makiet.

aplikacja do transformacji obrazów, która pozwala na tworzenie wizualizacji na podstawie pomysłów, np. projektów logo czy makiet. NotebookLM: inteligentny asystent, który pomaga w porządkowaniu notatek i myśli.

inteligentny asystent, który pomaga w porządkowaniu notatek i myśli. 2 TB miejsca na dane: dodatkowa przestrzeń na projekty, notatki i dokumenty w Zdjęciach Google, na Dysku i w Gmailu.