Nubia Z80 Ultra dostanie fotograficzny zestaw w stylu retro

Nubia coraz mocniej kusi fanów mobilnej fotografii i ujawnia kolejne szczegóły przed premierą swojego flagowca Z80 Ultra, która została zaplanowana w Chinach na 22 października. Producent opublikował nowe zapowiedzi, pokazujące nie tylko wygląd urządzenia, lecz także zestaw akcesoriów Photography Kit, stworzony z myślą o wymagających miłośnikach mobilnej fotografii.

Pokazany przez Nubię zestaw fotograficzny ma stylistykę retro i upodabnia smartfon do klasycznych aparatów sprzed dekad. Na Nubię Z80 Ultra będzie można nałożyć dwa elementy – uchwyt ze skórzanym wykończeniem, mocowany w dolnej części obudowy (po przekręceniu jej do pozycji fotograficznej), oraz metalowy panel z zestawem przycisków, nakładany na górną część.

Pozwoli to na robienie zdjęć bez korzystania z ekranu, za to za pomocą fizycznych elementów sterujących. Do tego zestaw uzupełniają wymienne nasadki obiektywów szerokokątnych i tele, co nie tylko podkreśla fotograficzny charakter urządzenia, ale zapewni większe możliwości podczas robienia zdjęć.

Pomysł nie jest nowy, ale w ostatnim czasie producenci sięgają po niego coraz częściej. Zaprezentowane wczoraj telefony vivo X300 również można dozbroić w podobne, zewnętrzne akcesoria, a dla nadchodzącego Oppo Find X9 Pro przygotowano równie ciekawy grip z telekonwerterem, pozwalającym uzyskać wyższy zoom optyczny. Wcześniej podobne rozwiązanie pokazywało też Xiaomi.

Jeżeli chodzi o Nubię Z80 Ultra, to z przecieków wynika, że nowy flagowiec otrzyma trzy aparaty z tyłu, w tym główny moduł 50 Mpix z sensorem Omnivision 990 (1/1,3") i obiektywem o ogniskowej 35 mm. Zestaw uzupełniają aparat z obiektywem ultraszerokokątnym 18 mm (1/1,55") oraz aparat z teleobiektywem i 50‑krotnym zoomem hybrydowym i OIS. Z przodu znajdzie się aparat ukryty pod ekranem, co pozwoli zachować całkowicie bezramkowy wygląd.