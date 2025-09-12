Oppo wymyśliło to z Hasselbladem. Grip z telekonwerterem
OnePlus się wycofuje, a Oppo jeszcze bardziej zacieśnia więzy. Nadchodzący fotograficzny flagowiec Oppo Find X9 Pro zadebiutuje nie tylko z aparatami firmowanymi przez Hasselblad, ale także ze specjalnym zestawem z telekonwerterem opracowanym przez szwedzką markę.
Oppo oficjalnie potwierdziło, że nadchodzący Find X9 Pro zadebiutuje z nowym, magnetycznym zestawem fotograficznym opracowanym we współpracy z Hasselbladem. Informację ujawnił na Weibo menedżer produktu serii Find, Zhou Yibao.
W odróżnieniu od klasycznych zestawów typu na zatrzaski, rozwiązanie Oppo wykorzystuje mocowanie magnetyczne, które pozwala na szybki montaż i demontaż, a w praktyce – łatwe przełączanie się między standardowym trybem fotografowania a rozszerzonymi możliwościami optycznymi. Na renderze z prototypem udostępnionym przez Oppo w serwisie Weibo widać grip fotograficzny Hasselblada z dodatkowym obiektywem. Zhou podkreślił jednak, że finalna wersja zestawu będzie różnić się od wczesnego prototypu.
Pierwsze szczegóły wskazują, że w zestawie znajdzie się telekonwerter (adapter pozwalający zwiększyć ogniskową obiektywu) przeznaczony do aparatu 200 Mpix z peryskopowym teleobiektywem 3x, który znajdzie się w Find X9 Pro. Telekonwerter pozwoli dodatkowo zwiększyć możliwości standardowego teleobiektywu w telefonie, oferując np. jeszcze wyższy zoom optyczny. Według najnowszych doniesień, w nowym flagowcu Oppo rezygnuje z podwójnego teleobiektywu znanego z Find X8 Pro, stawiając na jeden, mocny sensor wspierany przez akcesoria.
Oprócz zaawansowanej optyki Oppo Find X9 Pro wzbogacony zostanie także o obrazowanie i dodatkowe opcje Hasselblad w aplikacji aparatu, a także funkcję obróbki obrazu wspieraną przez sztuczną inteligencję Oppo.
Seria Oppo Find X9 ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Nie wiadomo jednak, czy zestaw Hasselblada trafi do globalnej sprzedaży. Jeśli tak się stanie, Find X9 Pro może okazać się jednym z najbardziej ambitnych smartfonów fotograficznych na 2026 rok.