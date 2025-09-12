Oppo wymyśliło to z Hasselbladem. Grip z telekonwerterem

Oppo oficjalnie potwierdziło, że nadchodzący Find X9 Pro zadebiutuje z nowym, magnetycznym zestawem fotograficznym opracowanym we współpracy z Hasselbladem. Informację ujawnił na Weibo menedżer produktu serii Find, Zhou Yibao.

Dalsza część tekstu pod wideo

W odróżnieniu od klasycznych zestawów typu na zatrzaski, rozwiązanie Oppo wykorzystuje mocowanie magnetyczne, które pozwala na szybki montaż i demontaż, a w praktyce – łatwe przełączanie się między standardowym trybem fotografowania a rozszerzonymi możliwościami optycznymi. Na renderze z prototypem udostępnionym przez Oppo w serwisie Weibo widać grip fotograficzny Hasselblada z dodatkowym obiektywem. Zhou podkreślił jednak, że finalna wersja zestawu będzie różnić się od wczesnego prototypu.

Pierwsze szczegóły wskazują, że w zestawie znajdzie się telekonwerter (adapter pozwalający zwiększyć ogniskową obiektywu) przeznaczony do aparatu 200 Mpix z peryskopowym teleobiektywem 3x, który znajdzie się w Find X9 Pro. Telekonwerter pozwoli dodatkowo zwiększyć możliwości standardowego teleobiektywu w telefonie, oferując np. jeszcze wyższy zoom optyczny. Według najnowszych doniesień, w nowym flagowcu Oppo rezygnuje z podwójnego teleobiektywu znanego z Find X8 Pro, stawiając na jeden, mocny sensor wspierany przez akcesoria.

Oprócz zaawansowanej optyki Oppo Find X9 Pro wzbogacony zostanie także o obrazowanie i dodatkowe opcje Hasselblad w aplikacji aparatu, a także funkcję obróbki obrazu wspieraną przez sztuczną inteligencję Oppo.