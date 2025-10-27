Sprzęt

Koniec ery notcha? iPhone 17e ma być rewolucyjny

Apple szykuje dużą zmianę dla swojego najtańszego iPhone'a. Zamiast notcha, iPhone 17e otrzyma Dynamic Island.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:25
0
Dynamiczna wyspa zamiast wycięcia

Najnowsze doniesienia od niezawodnego Digital Chat Station sugerują, że iPhone 17e będzie pierwszym budżetowym modelem Apple z rozwiązaniem Dynamic Island (dynamiczna wyspa). Ta zmiana nie jest zaskoczeniem. W końcu po co kupować tańszego iPhone'a, jeśli wygląda jak sprzęt z 2021 roku?

Dalsza część tekstu pod wideo

Według przecieków, iPhone 17e będzie miał 6.1-calowy wyświetlacz OLED z odświeżaniem 60 Hz. To dokładnie ten sam panel, co w iPhonie 15 i iPhonie 16. Nic nadzwyczajnego pod względem technicznym, ale wizualnie znacznie bardziej nowoczesny. Urządzenie będzie napędzane procesorem A19 i prawdopodobnie trafi do sprzedaży między lutym a majem 2026 roku.

Notch, czyli to wycięcie u góry ekranu, towarzyszyło iPhone'om przez ponad osiem lat. Pojawiło się z iPhone'em X w 2017 roku i szybko stało się rozpoznawalnym znakiem firmowym. Inni producenci smartfonów skopiowali to rozwiązanie. Ale to już przeszłość.

Dunamic Island zmienia grę

Dynamic Island nie jest zwykłym wycięciem. To "żywy", interaktywny pasek statusu. Pokazuje aktualne działania, jak odliczanie czasu, odtwarzanie muzyki, aktywne połączenia czy nawigację.

Firma Apple zaprezentowała to rozwiązanie z iPhone'em 14 Pro i iPhone'em 14 Pro Max. Rok później trafiło również do tańszych modeli. Teraz przychodzi pora na "budżetowe" iPhone'y, co wydaje się naturalną koleją rzeczy.

Czy użytkownicy powiedzą żegnaj notchowi? Większość zapewne nie będzie żałować. Notch zawsze stanowił kompromis. Dynamiczna Wyspa to również kompromis, ale znacznie bardziej użyteczny i elegancki.

Zobacz: iPhone 17e ma być powodem, dla którego iPhone 17 jest tak dobry
Zobacz: Niech bieda hejtuje – ja go uwielbiam. Test iPhone 16e

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Digital Chat Station / Weibo, Phone Arena