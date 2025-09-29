iPhone 17e ma być powodem, dla którego iPhone 17 jest tak dobry

W iPhone 17 spodziewaliśmy się nowego, szybszego procesora i ewentualnych lekkich poprawek w kwestii aparatu. Dostaliśmy za to wyświetlacz godny wariantów Pro, ulepszony aparat do selfie i dwa razy więcej pamięci w modelu podstawowym, niż w iPhone 16.

A wszystko to z utrzymaniem starej ceny. I tu pojawiły się pytania: skąd ten niespodziewany akt hojności ze strony Apple? Albo raczej: czemu firma w końcu zdecydowała się dać ekran o możliwości typowych dla dwa razy tańszych smartfonów z Androidem? To proste: z modelu iPhone 17e.

iPhone 17e ma powodować, że iPhone 17 jest tak dobry

Tak przynajmniej twierdzi Mark Gurman. Według niego różnice pomiędzy iPhone 16, a 16e były zbyt małe. Owszem, dostaliśmy tylko jeden aparat, ekran z notchem, brak MagSafe i nieco słabszy układ graficzny, ale to tyle. Zwłaszcza że jeden z tych braków, czyli MagSafe łatwo można uzupełnić etui.