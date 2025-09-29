Sprzęt

iPhone 17e ma być powodem, dla którego iPhone 17 jest tak dobry

iPhone 17 przekroczył wszystkie oczekiwania. Wielu recenzentów podkreśla, że wybór wersji Pro dla przeciętnego użytkownika traci sens.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 09:31
W iPhone 17 spodziewaliśmy się nowego, szybszego procesora i ewentualnych lekkich poprawek w kwestii aparatu. Dostaliśmy za to wyświetlacz godny wariantów Pro, ulepszony aparat do selfie i dwa razy więcej pamięci w modelu podstawowym, niż w iPhone 16. 

A wszystko to z utrzymaniem starej ceny. I tu pojawiły się pytania: skąd ten niespodziewany akt hojności ze strony Apple? Albo raczej: czemu firma w końcu zdecydowała się dać ekran o możliwości typowych dla dwa razy tańszych smartfonów z Androidem? To proste: z modelu iPhone 17e.

iPhone 17e ma powodować, że iPhone 17 jest tak dobry

Tak przynajmniej twierdzi Mark Gurman. Według niego różnice pomiędzy iPhone 16, a 16e były zbyt małe. Owszem, dostaliśmy tylko jeden aparat, ekran z notchem, brak MagSafe i nieco słabszy układ graficzny, ale to tyle. Zwłaszcza że jeden z tych braków, czyli MagSafe łatwo można uzupełnić etui.

Podkręcenie możliwości iPhone 17 sprawi, że model 17e najprawdopodobniej dostanie 60 Hz ekran, czy 128 GB pamięci w podstawowej wersji. Tym samym będzie wyraźnie gorszą i tańszą alternatywą, przez co nie będzie on kanibalizował modelu podstawowego, a jedynie stanie się opcją dla mniej zamożnych. 

telepolis
#Apple iPhone 17 iPhone 16 iPhone 16E iphone 17e
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: wccftech