T-Mobile nie daje szans konkurencji. Są nowe stacje z 5G Bardziej

W ciągu ostatnich 7 dni, od minionej środy, T-Mobile uruchomił 5G w paśmie C aż na 64 nowych stacjach bazowych . Dzięki temu ma ich w sumie obecnie 4154. Operator jak zawsze podkreśla, że z jego sieci 5G Bardziej może już korzystać niemal połowa populacji Polski , choć dokładne dane nie są znane.

Budowa zasięgu 5G w paśmie C polega głównie na modernizacji istniejących stacji bazowych, w optymalnych warunkach przebiega więc znacznie szybciej niż stawianie całkiem nowych obiektów. T-Mobile przekroczył pułap 4 tysięcy stacji z szybkim 5G w połowie czerwca, a od tego czasu 5G w paśmie C zawitało do około 150 stacji bazowych. Inni operatorzy nie mogą się pochwalić tak dobrym tempem rozwoju najnowszego standardu.