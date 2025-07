Wielka operacja T-Mobile. Internet przyspieszy niemal każdemu

To kluczowa informacja dla klientów. Pasmo 800 MHz to fundament zasięgu sieci 4G LTE, szczególnie poza dużymi miastami i wewnątrz budynków. Zwiększenie jego pojemności o połowę oznacza wprost szerszy "pas ruchu" dla danych. Powinno się to przełożyć się to na wyższe szybkości i mniejsze obciążenie sieci.