Maszt zniknął ze szkoły w Mielcu. Emocje pozostały, ale co mówi nauka?

Dzieci kontra infrastruktura

To obecny włodarz Mielca od początku swojej kadencji forsował decyzję o usunięciu masztu. Choć operator – firma Cellnex – nie zareagował od razu, miasto podjęło skuteczne działania prawne .

W tle pojawił się też drugi argument – techniczny. Ekspertyza wykazała konieczność remontu dachu , a obecność masztu uniemożliwiała rozpoczęcie prac . Tak zakończył się długoletni spór o to, czy antena na dachu szkoły może tam być.

Ale czy był groźny?

Nie brakuje głosów zadowolenia z decyzji. Jednocześnie warto zadać pytanie, które do tej pory zbyt rzadko padało w publicznej debacie: czy maszt rzeczywiście mógł komukolwiek zagrażać?

Co więcej – i to często zaskakuje – najbezpieczniej jest tuż pod samą anteną. Dlaczego? Bo maszt emituje fale poziomo, daleko od siebie – w kierunku otwartej przestrzeni. Sama antena nie "promieniuje" pionowo w dół, więc osoby znajdujące się bezpośrednio pod nią – jak na przykład uczniowie i nauczyciele w szkole – są w tak zwanej strefie cienia. To trochę jak z latarnią: najciemniej jest tuż pod nią.