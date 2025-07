Awaria Netii. Nie działa internet, chociaż wraca czasami na chwilę (aktualizacja)

Właśnie ma miejsce awaria Netii. I chociaż są lokalizacje, w których problem był tylko chwilowy, to wciąż napływają zgłoszenia dotyczące problemów z działaniem sieci tego operatora .

Awaria Netii

Dotyczy ona łącz stacjonarnych tego operatora. I chociaż w moim przypadku na chwilę sieć wróciła, to znów straciłem do niej dostęp, przez co muszę się wspomagać internetem mobilnym.