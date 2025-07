T-Mobile łączy z kosmosu. Usługa T-Satellite dostępna dla wszystkich

Internet i SMS-y tam, gdzie sieć nie sięga

T-Satellite to nowa usługa amerykańskiego T-Mobile , która pozwala wysyłać wiadomości tekstowe z dowolnej lokalizacji – nawet z miejsc, gdzie nie działa żadna tradycyjna sieć komórkowa. Rozwiązanie opiera się na flocie ponad 650 satelitów Starlink , krążących na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO).

Gdy inne sieci milkną

T-Mobile USA chwali się, że w czasie pożarów w Kalifornii aż 410 tysięcy osób użyło T-Satellite, by skontaktować się z bliskimi . Po ostatnich powodziach w Teksasie liczba takich użytkowników sięgnęła 94 tysięcy. Dla wielu był to jedyny sposób na przekazanie informacji o swoim bezpieczeństwie.

Usługa działa zarówno na Androidzie , jak i na iPhonie . Aplikacje, takie jak WhatsApp, AccuWeather, Google, X (dawny Twitter) czy AllTrails, zostały dostosowane do komunikacji przez łącze satelitarne, by zużywać mniej danych i szybciej reagować.

Koszty? Zaskakująco niskie

Abonenci taryfy T-Mobile Experience Beyond korzystają z usługi bez dodatkowych opłat. Pozostali mogą ją aktywować za 10 dolarów miesięcznie (około 36 zł). Co ciekawe, nawet użytkownicy AT&T i Verizon mają dostęp do T-Satellite – wystarczy wykupić subskrypcję. T-Mobile zapowiada również, że jeszcze w tym roku możliwe będzie bezpłatne nawiązywanie połączeń alarmowych z numerem 911.