Użytkownicy AMD skarżą się na problemy. Chodzi o tańsze układy

Najnowsze gry AAA zaczynają powoli wymagać więcej niż 16 GB RAM, zwłaszcza jeśli w tle uruchomiony jest Steam, Discord, przeglądarka internetowa czy inne aplikacje. Tym samym nawet posiadacze starszych czy tańszych PC decydują się na dołożenie pamięci. Wygląda jednak na to, że w przypadku budżetowych układów AMD może być to problematyczne.

Problemem jest iGPU, a rozwiązaniem zmiana ustawień

Konkretne nazwy ustawień mogą się różnić, ale tak to wygląda na płytach firmy ASUS. Przy starcie komputera należy wejść do UEFI i tam wyłączyć opcję "Above 4G Decoding", którą znaleźć można w zakładkach Advanced -> PCI Configuration -> Above 4G Decoding. Następnie w sekcji AMD CBS -> NBIO Common Options -> GFX Configuration należy ustawić wartość "4G" dla opcji "UMA Frame Buffer Size" i wybrać "UMA_SPECIFIED" w konfiguracji iGPU.