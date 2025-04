T-Mobile ma nowy plan. Dostaniesz 170 GB na miesiąc

Cykl rozliczeniowy odbywa się co 30 dni. Podobnie jak w innych planach, użytkownik otrzymuje nielimitowane połączenia głosowe w Polsce oraz w Strefie Roamingowej 1A na numery sieci komórkowych i stacjonarnych. Może też wysyłać nielimitowaną liczbę wiadomości tekstowych SMS i MMS – w Polsce oraz Strefie Roamingowej 1A na numery komórkowe. Dodatkowo korzystanie z GO! XL gwarantuje pełen dostęp do szybkiego 5G Bardziej (w paśmie 3,7–3,8 GHz).

Jak widać, plan GO! XL wyróżnia się przede wszystkim największym pakietem internetu – 170 GB miesięcznie – co czyni go idealnym rozwiązaniem dla użytkowników intensywnie korzystających z mobilnego internetu. Jednocześnie zachowuje wszystkie dotychczasowe atuty cyklicznej oferty GO!, takie jak pełna nielimitowana komunikacja i szybki dostęp do sieci 5G.