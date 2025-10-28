Corsair ma dwa nowe SSD. Oferują zawrotną wydajność 14 900 MB/s

Znany amerykański producentów podzespołów komputerowych i peryferiów poinformował o rozszerzeniu swojej oferty. Corsair przygotował SSD nowej generacji, które korzystają z interfejsu PCI Express 5.0 x4. Do wyboru są dwa rozmiary, pasujące zarówno do PC, jak i konsol oraz handheldów.

Ceny w Polsce startują od 769 złotych i dostajemy aż 5 lat gwarancji

Corsair MP700 Pro XT to nośnik półprzewodnikowy w formacie M.2 2280, który korzysta z kontrolera Phison E28 oraz pamięci Kioxia BiCS8, czyli 218-warstwowych kości 3D TLC NAND. Do wyboru są warianty o pojemności 1, 2 i 4 TB, oferujące wydajność do 14,9 GB/s dla odczytu i 14,5 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 2 700 000 i 3 300 000 IOPS dla operacji losowych.

Corsair MP700 Micro to mniejsza i słabsza propozycja w formacie M.2 2242. W tym przypadku postawiono na kontroler Phison E31T, kości 3D TLC NAND pozostają bez zmian, ale brak tutaj pamięci DRAM. Do wyboru są warianty 2 i 4 TB, oferujące maksymalnie do 10 GB/s dla odczytu i 8,5 GB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 300 000 i 1 400 000 IOPS dla operacji losowych.

Opisywane SSD lada moment trafią do sprzedaży w Polsce. Oba modele posiadają 5 lat gwarancji ograniczonej współczynnikiem zapisanych danych. Sugerowane ceny prezentują się następująco: