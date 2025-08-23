To już pewne. Intel przechodzi częściowo w ręce rządu USA

Zgodnie z oficjalnym komunikatem prasowym, administracja USA zainwestuje 8,9 miliarda dolarów w akcje spółki, co ma odzwierciedlać zaufanie do Intela w zakresie realizacji priorytetów narodowych oraz podkreślać rolę firmy w rozwoju krajowego przemysłu półprzewodników. W zamian aż 9,9% firmy przejdzie w ręce rządu.

Rząd USA nie uzyska miejsca w zarządzie spółki

Środki te pochodzą z dwóch źródeł: 5,7 miliarda dolarów z jeszcze niewypłaconych grantów w ramach CHIPS and Science Act oraz 3,2 miliarda dolarów przeznaczonych na program Secure Enclave, w ramach którego Intel produkuje układy dla Departamentu Obrony USA. Firma już wcześniej otrzymała 2,2 miliarda dolarów z ustawy CHIPS.

Donald Trump poinformował dziennikarzy o szczegółach w piątek, jeszcze przed zamknięciem giełdy, wskazując, że umowa jest wynikiem rozmów z szefem Intela, którego wcześniej wzywał do rezygnacji z powodu powiązań z chińskimi producentami półprzewodników.

Stany Zjednoczone zakupią 433,3 mln akcji Intela w cenie 20,47 dolara za sztukę, czyli ze zniżką wobec rynkowego kursu. W piątek akcje INTC otworzyły się na poziomie 23,65 dolara i zakończyły dzień z 24,80 dolara.

Rząd USA nie uzyska miejsca w zarządzie spółki i zobowiązał się do głosowania zgodnie z rekomendacjami rady dyrektorów w sprawach wymagających jego udziału, z "nielicznymi wyjątkami".