To już pewne. Intel przechodzi częściowo w ręce rządu USA

Wcześniejsze plotki i przecieki okazały się prawdą. Mamy już potwierdzenie zarówno od prezydenta Donalda Trumpa, jak i samego Intela.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 09:37
Zgodnie z oficjalnym komunikatem prasowym, administracja USA zainwestuje 8,9 miliarda dolarów w akcje spółki, co ma odzwierciedlać zaufanie do Intela w zakresie realizacji priorytetów narodowych oraz podkreślać rolę firmy w rozwoju krajowego przemysłu półprzewodników. W zamian aż 9,9% firmy przejdzie w ręce rządu.

Rząd USA nie uzyska miejsca w zarządzie spółki

Środki te pochodzą z dwóch źródeł: 5,7 miliarda dolarów z jeszcze niewypłaconych grantów w ramach CHIPS and Science Act oraz 3,2 miliarda dolarów przeznaczonych na program Secure Enclave, w ramach którego Intel produkuje układy dla Departamentu Obrony USA. Firma już wcześniej otrzymała 2,2 miliarda dolarów z ustawy CHIPS.

Donald Trump poinformował dziennikarzy o szczegółach w piątek, jeszcze przed zamknięciem giełdy, wskazując, że umowa jest wynikiem rozmów z szefem Intela, którego wcześniej wzywał do rezygnacji z powodu powiązań z chińskimi producentami półprzewodników.

Stany Zjednoczone zakupią 433,3 mln akcji Intela w cenie 20,47 dolara za sztukę, czyli ze zniżką wobec rynkowego kursu. W piątek akcje INTC otworzyły się na poziomie 23,65 dolara i zakończyły dzień z 24,80 dolara.

Rząd USA nie uzyska miejsca w zarządzie spółki i zobowiązał się do głosowania zgodnie z rekomendacjami rady dyrektorów w sprawach wymagających jego udziału, z "nielicznymi wyjątkami".

Według doniesień Wall Street Journal i wbrew wcześniejszym plotkom, Biały Dom nie planuje obecnie pozyskiwania udziałów w TSMC ani Micronie. Spowodowane jest to zapewne negatywnym odbiorem tego pomysłu przez tajwański rząd, który chciał nawet zwracać wcześniejsze miliardy dotacji.

telepolis
Intel procesor usa produkcja układów półprzewodnikowych Stany Zjednoczone CPU produkcja układów scalonych
Zródła zdjęć: Howard Lutnick@X
Źródła tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne