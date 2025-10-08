T-Mobile ucieka konkurencji. Nowe miejscowości w zasięgu 5G Bardziej

T-Mobile z tygodnia na tydzień coraz bardziej zwiększa zasięg 5G w paśmie C, czyli 5G Bardziej. Końcówka września nie była co prawda imponująca, bo do magentowej sieci 5G dołączały relatywnie niewiele stacji bazowych – dwa tygodnie temu były tylko 4, a tydzień temu 8 – ale początek październik oznacza już mocniejsze odbicie. W pierwszych dniach bieżącego miesiąca T-Mobile włączył 5G w paśmie C na 21 stacjach bazowych. Choć nie jest to szczyt możliwości rozbudowy magentowej sieci i tak zwiększa się dystans między T-Mobile a pozostałymi operatorami. W sumie w T-Mobile działa ją już 4353 obiekty z najszybszym internetem mobilnym.