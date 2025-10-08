T-Mobile ucieka konkurencji. Nowe miejscowości w zasięgu 5G Bardziej

Wiadomości

T-Mobile nie przestaje rozbudowywać 5G w paśmie C. Operator pochwalił się nowymi stacjami, a także kolejnymi miastami w zasięgu 5G Bardziej.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 19:39
T-Mobile z tygodnia na tydzień coraz bardziej zwiększa zasięg 5G w paśmie C, czyli 5G Bardziej. Końcówka września nie była co prawda imponująca, bo do magentowej sieci 5G dołączały relatywnie niewiele stacji bazowych – dwa tygodnie temu były tylko 4, a tydzień temu 8 – ale początek październik oznacza już mocniejsze odbicie. W pierwszych dniach bieżącego miesiąca T-Mobile włączył 5G w paśmie C na 21 stacjach bazowych. Choć nie jest to szczyt możliwości rozbudowy magentowej sieci i tak zwiększa się dystans między T-Mobile a pozostałymi operatorami. W sumie w T-Mobile działa ją już 4353 obiekty z najszybszym internetem mobilnym.

Nasza sieć 5G Bardziej w paśmie C to już 4353 stacje bazowe, które sprawiają, że ponad połowa populacji Polski może cieszyć się szybkim i niezawodnym połączeniem. Bo przecież nic nie jest ważniejsze niż dobre połączenie z rodziną i bliskimi

– chwali się T-Mobile na platformie X.

W pierwszych dniach października operator poprawił zasięg w Grudziądzu, Nieporęcie, Piastowie i Zielonce – mieszkańcy tych miast i miejscowości powinni już odczuć sprawniejsze działanie 5G, zarówno szybkość, jak i przepustowość sieci.

Nowy standard objął także całkiem nowe miejsca – Cieszyn, Łochów, Pomiechówek i Żywiec. Klienci T-Mobile z tych miejscowości mogą wreszcie przekonać się o zaletach 5G w paśmie C, które w T-Mobile osiąga prędkości lepsze niż światłowód.

T-Mobile Polska zapewnia dostęp do szybkiego 5G w zakresach 3,7-3,8 GHz. Usługa 5G Bardziej w paśmie C gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania.

