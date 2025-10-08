AOC z nowymi monitorami. 4K i 320 Hz w przystępnych cenach

Znany i lubiany w Polsce producent rozszerza swoja ofertę monitorów dla graczy. Tym razem w ramach gamingowej marki AGON należącej do firmy AOC dostajemy dwa modele - Q27G4SRU oraz U32G4U. Na uwagę zasługuje szczególnie wciąż dość unikalna funkcja Dual Frame.

AOC Gaming Q27G4SR to 27-calowy monitor z płaską matrycą typu Fast IPS. Oferuje on rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli, częstotliwość odświeżania do 320 Hz oraz deklarowany czas reakcji 1 ms (GtG). Jego typowa jasność to 450 nitów, a kontrast wynosi 1000:1. Mowa o dobrym odzwierciedleniu kolorów - 136,9% pokrycia palety sRGB i 93,7% w przypadku DCI-P3.

AOC Gaming U32G4U to większy, 31,5-calowy monitor również z płaską matrycą typu Fast IPS. Tutaj do wyboru mamy tryb 3840 x 2160 px i 160 Hz lub 1920 x 1080 px i 320 Hz. Pozostałe parametry pozostają bez zmian, z wyjątkiem kolorów - 127,2% dla palety sRGB oraz 95,6% dal DCI-P3.

Opisywane monitory dysponują identycznym panelem I/O wyposażonym w dwa HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4, złącze słuchawkowe oraz cztery USB 3.2 Gen 1. Podstawa zapewnia pełną regulację wysokości, nachylenia i obrotu - łącznie z funkcja Pivot, a zasilacz to rozwiązanie wewnętrzne.