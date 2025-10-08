AMD stawia na Samsunga. Nowe układy wykorzystają koreańskie HBM4
Wraz z nasilającym się szaleństwem na sztuczną inteligencję, technologiczni giganci podpisują kolejne umowy i nawiązują długoletnie współprace.
Jak podają koreańskie źródła, Samsung ma zostać głównym dostawcą pamięci HBM4 dla nadchodzących układów AMD Instinct MI450. Warto przypomnieć, że Koreańczycy (i amerykański Micron) już wcześniej dostarczali kości do obecnych akceleratorów MI350X i MI355X.
Samsung będzie też dostarczać GDDR i SSD dla OpenAI
Doniesienia te pojawiły się zaledwie kilka dni po ogłoszeniu przez Czerwonych wieloletniej umowy z OpenAI, które zakłada współpracę przy projekcie o mocy 6 GW. Co więcej, tydzień wcześniej twórcy ChatGPT zawarli wstępne porozumienie z Samsungiem i SK hynix na dostawę pamięci do ogromnego centrum danych Stargate.
Według agencji prasowej Reuters zapotrzebowanie OpenAI może sięgnąć 900 000 wafli DRAM, co stanowiłoby niemal 40% całkowitej światowej produkcji. Zaś Maeil Business Newspaper podaje, że Samsung dostarczy nie tylko pamięci HBM, ale też GDDR, LPDDR5X-PIM i nośniki SSD.
Wygląda więc na to, że szaleństwo na AI wcale nie zwalnia, a wręcz przeciwnie. To tylko umacnia pozycję NVIDII jako najwyżej wycenianej na świecie firmy, ale korzystają też na tym inne podmioty, w tym wspomniane już AMD. Pozostaje tylko liczyć, że nie czeka nas dystopijna przyszłość niczym z Cyberpunk 2077, gdzie światem będą rządzić korporacje.